Как сообщает Следственный комитет, 13 августа следователи из региона совместно с подразделениями центрального аппарата ФСБ и Главного управления по противодействию экстремизму МВД России наведались в петербургскую квартиру, где обосновался предполагаемый пособник террористов.

Задержаны ещё трое предполагаемых участников преступного сообщества, которое действовало под крышей исправительной колонии в Калмыкии. Двух встретили на выходе из исправительного учреждения, за третьим пришлось ехать в Петербург.

По версии следствия, мужчина в прошлом отбывал наказание в ИК-2 в Калмыкии, где увлёкся идеологией боевиков. Ему вменяют участие в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) и вербовку (часть 1 статьи 205.1 УК). Его готовятся доставить в город Ессентуки Ставропольского края и в ближайшее время рассчитывают увидеть под арестом.

Ещё двоих предполагаемых участников задержали 7 и 10 августа. Им позволили проститься с ИК-2, но не дали насладиться свободой и отправили под стражу.

Как полагает следствие, террористическое сообщество в колонии № 2 в Калмыкии не позднее 2013 года создал уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия.

«Поддерживая его цели и задачи, в его состав за 6 лет на территории исправительной колонии вошло более 100 осужденных. Руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористического сообщества», — уточняют масштаб в СК.

«Присягнувшего» запрещённому ИГИЛ Гасанова ликвидировали в 2015 году. По уголовному делу проходят 43 человека, в том числе начальник колонии и его бывший заместитель.