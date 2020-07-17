В отношении него, а также его бывшего заместителя Артура Цамаева возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (пособничество руководству террористическим сообществом). Последнему также инкриминируют статью «получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах».

Оба задержаны. Следствие ходатайствует о заключении Батаева под стражу, Цамаев уже арестован. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По предварительной версии, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК-2, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» создал на её территории террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем незаконного вооружённого формирования, действовавшего в Дагестане. В конце марта того же года оно было ликвидировано силовиками в Хасавюрте.

Батаев и Цамаев, по данным следствия, за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества. В частности, они позволяли проносить к колонию мобильные телефоны, планшеты, экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, а также другие запрещённые предметы и вещества. «Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах», — добавила Петренко.