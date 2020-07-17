FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 19:59
0
Печать

Начальника калмыцкой колонии и его бывшего заместителя заподозрили в пособничестве террористам

Начальника исправительной колонии в Республике Калмыкия Павла Батаева заподозрили в пособничестве терроризму. Об этом 17 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В отношении него, а также его бывшего заместителя Артура Цамаева возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (пособничество руководству террористическим сообществом). Последнему также инкриминируют статью «получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах».

Оба задержаны. Следствие ходатайствует о заключении Батаева под стражу, Цамаев уже арестован. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

По предварительной версии, в середине 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК-2, «в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма» создал на её территории террористическое сообщество. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем незаконного вооружённого формирования, действовавшего в Дагестане. В конце марта того же года оно было ликвидировано силовиками в Хасавюрте.

Батаев и Цамаев, по данным следствия, за денежное вознаграждение оказывали пособничество руководителям указанного террористического сообщества. В частности, они позволяли проносить к колонию мобильные телефоны, планшеты, экстремистскую литературу, аудио- и видеоматериалы, а также другие запрещённые предметы и вещества. «Также участников сообщества заблаговременно информировали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах», — добавила Петренко.

Предварительно с середины 2013 года до конца 2019 года в состав террористической организации вошли более сотни заключённых. Расследование продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний