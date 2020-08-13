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13.08.2020 18:05
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Исторический момент. Международные резервы России впервые превысили 600 млрд долларов

Банк России 13 августа сообщил об историческом рекорде — международные резервы России к 7 августа составили $600,7 млрд, за неделю они выросли на $8,9 млрд, или на 1,5%.

В результате превышен исторический максимум, продержавшийся 12 лет, — 8 августа 2008 года объем резервов России оценивался в размере $598,1 млрд.

Рост произошел под воздействием положительной курсовой переоценки из-за снижения курса доллара США к другим резервным валютам и повышения цен на золото.

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Комментарии (15)

Woodruff Shnibbll
У Яблочников в США только наличными лежит триллион двести, а у нас в папуасии, какое достижение!
Агроном аэродрома
Международные резервы - всмысле на счетах в офшорах?
SNOW
я тоже могу сказать что у меня есть 600 млрд. долларов и даже больше. А на самом деле - поди проверь.
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