В Петербурге бывшему военному добавили срок за продажу командировок в Сирию

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 августа, Даниловского признали виновным в двух эпизодах получения значительной взятки должностным лицом. Суд установил, что в автобронетанковой службе управления технического обеспечения Западного военного округа старший офицер Даниловский был одним из тех, кто отбирал достойных кандидатов для командировок в Сирию, и решил на этом заработать.

Петербургский военный гарнизонный суд приговорил за получение взяток Антона Даниловского. Он поставил на поток платные командировки в Сирию, после возвращения из которых сослуживцев ждали солидные прибавки.

Так, в ноябре 2017 года по просьбе своего сослуживца Демченко он обеспечил последнему место в списках, попросив за это 70 тысяч рублей. Демченко обложил поборами младших по званию и передал своему «благодетелю» 40 тысяч рублей. Рассчитаться пообещал после возвращения, но остаток Даниловский так и не получил.

Побывавший в Сирии сослуживец сам попал под уголовное дело, однако в мае 2020-го оно было прекращено. Согласно УК, взяткодатель может избежать ответственности, если раскроет того, кому передавал деньги, или будет активно способствовать расследованию.

Кроме того, Даниловскому вменили успешную «продажу» поездки в Сирию прапорщику. С него старший офицер получил 30 тысяч рублей.

«Даниловский вину признал, раскаялся», — уточнили в пресс-службе.

Делать это в суде ему приходится не впервые. В декабре прошлого года его приговорили к двум годам колонии за аналогичные преступления. В Сирию за деньги он отправил пятерых. Вместе с реальным сроком лишения свободы Даниловский потерял воинское звание капитана 3 ранга. Накануне решения суда его уволили со службы.