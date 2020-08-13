ЦИК Белоруссии представил результаты по Минску: Лукашенко — 64,49 %

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала результаты прошедших президентских выборов по регионам республики.
В столице Александр Лукашенко набрал
Меньше всего сторонников у Тихановской насчитали в Могилевской области, где она получила всего
На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.
По данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали