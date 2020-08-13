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13.08.2020 13:07
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ЦИК Белоруссии представил результаты по Минску: Лукашенко — 64,49 %

Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала результаты прошедших президентских выборов по регионам республики.

В столице Александр Лукашенко набрал 64,49 %, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 14,92 %. В других регионах белорусский президент получил большую поддержку: в Могилевской области — 88,06 %, в Гомельской — 85,38 %, а в Витебской — 83,64 %.

Меньше всего сторонников у Тихановской насчитали в Могилевской области, где она получила всего 4,73 %.

На президентских выборах в Белоруссии досрочное голосование проходило с 4 по 8 августа, а основной день голосования прошел 9 августа. После оглашения предварительных итогов люди в городах начали массово выходить на улицу в знак протеста, поскольку не доверяли официальным цифрам. Акции протеста были подавлены силовиками, есть задержанные и пострадавшие.

По данным Центризбиркома Белоруссии, за Лукашенко проголосовали 80,08 % избирателей, за основного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую — 10,09 %. Тихановская уже заявила, что не признает объявленные результаты.

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Комментарии (18)

Sibir_5e4d67bbb7aea
ЦИК России в 2024 г. что нарисует?
krasnonosov
В Минске 64,49% населения служит в ОМОНе?
А как тогда объяснить, что в поддержку Лукашенко на улицу вышел только ОМОН?
pavas
А чего тянули-то? И откуда у них были точный данные по всей Белоруссии уже утром в понедельник, если не было точных данных по регионам? Даже не стесняются, твари.
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