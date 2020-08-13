Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя Виктора Гаврилова, который в конце января оставил детей в московском аэропорту Шереметьево.

Такое решение вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре после рассмотрения иска матери детей, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Для дальнейшего воспитания мальчики оставлены в семье матери, с отца взысканы алименты на их содержание.



Скриншот из видео СК РФ

Двух мальчиков 5 (по другим данным, 6) и 8 лет, без взрослых, обнаружили в Шереметьево 26 января. Как выяснилось, отец бросил их в аэропорту, прилетев с ними из Хабаровска. В рюкзаке у детей были их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать сыновей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их.

С детьми пришлось работать психологам. Сначала мальчиков передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, затем забрали у неё и отправили к родной матери, у которой сейчас новая семья. Отец сам явился в Следственный комитет, под Ростовом-на-Дону. Его отправили под арест. СК сообщал, что мужчина обвиняется не только в оставлении в опасности, но также в истязании матери, а также краже 100 тысяч рублей у своей знакомой.

