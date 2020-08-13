FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
73.24р85.96р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
13.08.2020 11:50
0
Печать

Отца-кукушку, бросившего сыновей в Шереметьево, ограничили в родительских правах

Суд в Хабаровском крае ограничил в родительских правах местного жителя Виктора Гаврилова, который в конце января оставил детей в московском аэропорту Шереметьево.

Такое решение вынес Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре после рассмотрения иска матери детей, сообщает 13 августа РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона. Для дальнейшего воспитания мальчики оставлены в семье матери, с отца взысканы алименты на их содержание.

Скриншот из видео СК РФ
Скриншот из видео СК РФ

Двух мальчиков 5 (по другим данным, 6) и 8 лет, без взрослых, обнаружили в Шереметьево 26 января. Как выяснилось, отец бросил их в аэропорту, прилетев с ними из Хабаровска. В рюкзаке у детей были их документы, копия паспорта отца и записка, в которой он объяснял, что не может содержать сыновей из-за безденежья, просил отправить их в приют и обещал потом забрать их.

С детьми пришлось работать психологам. Сначала мальчиков передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре, затем забрали у неё и отправили к родной матери, у которой сейчас новая семья. Отец сам явился в Следственный комитет, под Ростовом-на-Дону. Его отправили под арест. СК сообщал, что мужчина обвиняется не только в оставлении в опасности, но также в истязании матери, а также краже 100 тысяч рублей у своей знакомой.

Скриншот из видео СК РФ
Скриншот из видео СК РФ

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний