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13.08.2020 12:11
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Аттракцион с раздеванием. В петербургском Uniqlo над примерочными заметили камеру

Любителей шопинга лишили интимного процесса примерки в Петербурге. Чтобы защититься от любопытных глаз, задернуть шторку оказалось недостаточно.

Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Екатерина, она отправилась за покупками в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте 12 августа. В магазине Uniqlo горожанка выбрала пару вещей и пошла в примерочную, задёрнула шторку, а когда подняла голову, то увидела направленную на себя видеокамеру.

Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина

Вступать в диалог с сотрудниками магазина покупательница не стала и выразила недовольство в Instagram. Сообщение, отправленное официальному аккаунту Uniqlo, прочитали, но оставили без ответа.

«Если такая проблема существует в магазине, мы должны разобраться», — отметил один из сотрудников Uniqlo в «Сити Молле» в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» и направил в центральный офис компании в Москве. В службе поддержки клиентов посоветовали написать о проблеме на почту. «В случае заинтересованности с вами свяжутся», — заявил собеседник. «Фонтанка» направила запрос на почту.

Фото: читательница «Фонтанки» Екатерина

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Комментарии (14)

prosto262130721
Кабинок нет. А камеры есть.
"С жульём, допустим, надо бороться!"
prosto262130721
Петербурженка Екатерина, наверное, редко в магазинах бывает. Иначе видела бы, что камеры установлены, практически, во всех - от "Семишагова" до "Азбуки Вкуса".
syshsun
Да вы сами в своем инстаграме,центнерами сиськи выкладываете.
Если на входе висит значек камеры и надпись про видео,значит все нормално.
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