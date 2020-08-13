Аттракцион с раздеванием. В петербургском Uniqlo над примерочными заметили камеру
Любителей шопинга лишили интимного процесса примерки в Петербурге. Чтобы защититься от любопытных глаз, задернуть шторку оказалось недостаточно.
Как рассказала «Фонтанке» петербурженка Екатерина, она отправилась за покупками в ТРК «Сити Молл» на Коломяжском проспекте 12 августа. В магазине Uniqlo горожанка выбрала пару вещей и пошла в примерочную, задёрнула шторку, а когда подняла голову, то увидела направленную на себя видеокамеру.
Вступать в диалог с сотрудниками магазина покупательница не стала и выразила недовольство в Instagram. Сообщение, отправленное официальному аккаунту Uniqlo, прочитали, но оставили без ответа.
«Если такая проблема существует в магазине, мы должны разобраться», — отметил один из сотрудников Uniqlo в «Сити Молле» в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» и направил в центральный офис компании в Москве. В службе поддержки клиентов посоветовали написать о проблеме на почту. «В случае заинтересованности с вами свяжутся», — заявил собеседник. «Фонтанка» направила запрос на почту.