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13.08.2020 11:26
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Петербургские полицейские не дали отметить день рождения мошеннику, обманувшему пенсионера на миллионы

Петербургские полицейские раскрыли мошенничество в отношении доверчивого пенсионера, который отдал незнакомцу 2,5 миллиона рублей. Подозреваемый в этом преступлении получил задержание в качестве подарка на день рождения.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 13 августа, мошенник действовал по уже традиционной для таких историй схеме: позвонил, представился сотрудником банка, рассказал о некой сомнительной операции, которая была зафиксирована на лицевом счёте, после чего посоветовал перевести хранящиеся на нём деньги на более безопасный.

Однако он не учёл один момент — банковские отделения в тот день не работали, а справиться с задачей онлайн пенсионер, судя по всему, не смог. Взяв сутки на размышление, мошенник перезвонил на следующий день и назначил встречу в вестибюле станции метро «Проспект Просвещения». Пожилому клиенту было поручено снять все имеющиеся у него средства и принести туда. Тот, думая, что таким образом спасёт их от пропажи, так и сделал, а вскоре понял, что его обманули, и пошёл в полицию.

Подозреваемого задержали в одном из домов по Серебристому бульвару. У него первая группа инвалидности, на жизнь он зарабатывает, работая курьером. Мужчина уже был неоднократно судим за мошенничество, а также за участие в организованной преступной группе. В день задержания ему исполнился 61 год.

В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (5)

Михаил Петров-Водкин
Надо будет тоже на досуге попробовать сберечь чужие мильёны.
syshsun
Таким идиотам,пенсию вообще платить не надо,все равно жуликам достанется.Я вообще в шоке,попереться куда-то в метро,с бабками.
Avs7153
Там это, их не перепутали по ходу дела случайно?
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