В Петербурге 160 новых заболевших коронавирусом. Город держит третье место по приросту новых случаев
Петербург который день удерживает третье место по числу новых случаев коронавируса. По состоянию на 13 августа в городе выявили еще 160 заболевших, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 в городе составляет 33 525.
За сутки в России выявили 5 057 случаев коронавируса. Новых заболевших COVID-19 нашли во всех регионах страны, кроме Чукотки и Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту по-прежнему остается Москва, где за 24 часа насчитали 692 заразившихся.
За прошедший день в Петербурге на коронавирус обследовали 17307 горожан. Под медицинским наблюдением остаются 497 человек, из которых 147 отправлены на самоизоляцию, а 148 — в обсерваторе.
С начала пандемии в России выявили 907 758 случаев коронавируса. По этому показателю РФ уступает только Индии (2,4 миллиона), Бразилии (3,2 миллиона) и США (почти 5,2 миллиона). При этом большинству заразившихся россиян (716 396) удалось излечиться, а для 15 384 вирус закончился летальным исходом.