«Не спецназ, а стыдоба». В Сети распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы выбрасывают форму, а полицейские призывают быть с народом
Несколько человек, которые утверждают, что служат или служили в силовых структурах Белоруссии, записали видео. на которых поджигают и выбрасывают свою форму. Ролики преимущественно распространяют оппозиционные каналы в Telegram.
Ряд видеозаписей появился в телеграм-каналах «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга» 12 августа. Молодые люди в разной обстановке сообщают о том, что им стыдно «за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», или от того, «какой беспредел сейчас происходит». «Я не могу гордиться тем, где я служил, не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», - утверждает мужчина и выбрасывает обмундирование в помойку.
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🎆Горжусь тобой мой родной Брат! . 🎆После ночи на баррикадах........ . 🌃После того что творится по всей стране..... . 🧤Эта власть теперь обречена! . 💂Бойтесь черные твари! всех вас ждёт требунал и тюрьма, тупые вы уроды! . #строительство #деревяннаябаня #деревяннаябеседка #гаражиздерева #качеля #гараж #домиздерева #участок #загородныйдом #сотрудничество #люблюсвоюработу #домизбруса#сруб#домизсруба#строюсам#участок#котедж#ландшафт#дом#дома#стройка#мастер#плотник#столяр#сосна#кедр#сосновыйсруб#проектирование#ландшафт#бизнес#трансформатор#предприниматели
Некоторые авторы подошли к вопросу еще радикальней и подожгли форму, другие рвали флаги со словами «мне стыдно, что я служил в спецназе, не спецназ, а стыдоба». «Мы давали клятву защищать народ, а не избивать мирных жителей», - с этими словами с головы мужчины на вид около 40 лет в мусорку отправился форменный берет. Один молодой человек, который не показал свое лицо, поджег удостоверение к почетному нагрудному знаку войсковой части 5448.
«Белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет», - заявил Артем Белинович в Instagram.
Один из действующих участковых инспекторов белорусской милиции также записал обращение, в котором он назвал себя по имени и фамилии. «Коллеги, мы поклялись с вами защищать белорусский народ, но вместо этого мы отстаиваем интересы лишь одного человека, который насильственно захватил эту власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие», - заявил мужчина в милицейской форме. Он призвал сослуживцев не наставлять оружие на мирных граждан, заявил, что увольняться не собирается, но готов исполнять приказы только Светланы Тихановской.
Ранее об увольнении с государственных телеканалов заявил ряд известных журналистов. Протесты в Белоруссии продолжаются четвертые сутки. Вновь избранный президент Александр Лукашенко посоветовал протестующим найти работу. Силовики очень жестко — с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль — подавляют протест.