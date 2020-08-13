Несколько человек, которые утверждают, что служат или служили в силовых структурах Белоруссии, записали видео. на которых поджигают и выбрасывают свою форму. Ролики преимущественно распространяют оппозиционные каналы в Telegram.



Ряд видеозаписей появился в телеграм-каналах «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга» 12 августа. Молодые люди в разной обстановке сообщают о том, что им стыдно «за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», или от того, «какой беспредел сейчас происходит». «Я не могу гордиться тем, где я служил, не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», - утверждает мужчина и выбрасывает обмундирование в помойку.