В Украине зафиксирован случай сибирской язвы

В Одесской области подтверждён случай заражения сибирской язвой, сообщает 12 августа Центр общественного здоровья минздрава Украины в Facebook.

ДНК сибирской язвы методом ПЦР выделили накануне из анализов мужчины, который занимается покупкой животных для дальнейшей перепродажи. Температура у него поднялась 3 августа, на голени выскочил фурункул, к врачу больной обратился только 7-го.

Специалисты областного лабораторного центра принимают необходимые меры для профилактики распространения заболевания, добавили в ведомстве. При этом ведомство напоминает, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Инфекция может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу или слизистую при уходе за больными животными, обработке туши, удалении кожи и захоронении мертвых животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении плоти больных животных и от укусов кровососущих насекомых.