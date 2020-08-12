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12.08.2020 20:22
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В Украине зафиксирован случай сибирской язвы

В Одесской области подтверждён случай заражения сибирской язвой, сообщает 12 августа Центр общественного здоровья минздрава Украины в Facebook.

ДНК сибирской язвы методом ПЦР выделили накануне из анализов мужчины, который занимается покупкой животных для дальнейшей перепродажи. Температура у него поднялась 3 августа, на голени выскочил фурункул, к врачу больной обратился только 7-го.

Специалисты областного лабораторного центра принимают необходимые меры для профилактики распространения заболевания, добавили в ведомстве. При этом ведомство напоминает, что сибирская язва не передаётся от человека к человеку. Инфекция может проникнуть в организм человека через поврежденную кожу или слизистую при уходе за больными животными, обработке туши, удалении кожи и захоронении мертвых животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении плоти больных животных и от укусов кровососущих насекомых.

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Комментарии (4)

Pilat
Ну раз язва сибирская, значит опять москалей во всем обвинят.
amigo_UA
спасибо биолабораториям минобороны сша в харькове, львове и гдето там еще
Duha1762
"В Украине..."-сразу видно,что хохол экстренную новость писал!
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