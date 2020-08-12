Такси с перебитым номером из Тосно опечатали и отправили на спецстоянку
Volkswagen Caravelle таксомоторной компании «Салют» сняла с рейса межведомственная транспортная комиссия во время рейда в Тосно 12 августа.
Как сообщает пресс-служба управления по транспорту, белый микроавтобус отправился на спецстоянку из-за того, что на кузове и в свидетельстве о регистрации транспортного средства были указаны разные VIN-номера. Водитель, гражданин одной из бывших союзных республик, пытался объяснить ситуацию путаницей в документах. В итоге машину всё-таки опечатали и увезли на эвакуаторе на спецстоянку. Возбуждено административное дело за управление транспортным средством с нарушением правил установки регистрационных знаков. Водителя ждёт суд и лишение прав на срок до одного года.
«Всего за рейд было проверено 17 автобусов и такси, возбуждено 10 административных дел, — рассказал замначальника Управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. — Больше всего нарушений — это отсутствие техосмотра, медосмотра и индивидуальных средств защиты. На спецстоянку по итогам рейда отправились три машины». С начала года в области проведено более 40 рейдов по проверке нелегальных автобусных перевозчиков и такси.