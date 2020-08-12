В Финляндии впервые пройдёт чемпионат мира по обниманию деревьев. Поучаствовать можно и онлайн
Первый чемпионат мира по обниманию деревьев состоится 22 августа в Лапландии, в местечке Леви. Об этом сообщается на сайте VisitLevi.
«По мере того как мир переместился в закрытые помещения, наши шансы обнять других людей стали ограниченными. Но не бойтесь, есть еще деревья, которые стоит обнять!» — говорят организаторы.
Девять проживающих в Леви участников, которые представят свои страны с четырёх континентов, будут соревноваться в скорости, самоотдаче и объятиях в свободном стиле. На первом этапе нужно обнять как можно больше деревьев за восемь минут, каждое — не менее 5 секунд. Потом оценивается и искренность «спортсмена». На этапе «фристайл» нужно в течение минуты сделать свой акт единения с деревом максимально креативным.
Кроме того, из-за нынешней ситуации с коронавирусом есть и онлайн-чемпионат: нужно выложить своё фото с деревом на сайте ЧМ или в Istagram c хештегами # TreeHugging2020 и #HaliPuu.
Инициаторами соревнования стала инициативная группа HaliPuu, которая изначально хотела спасти от вырубки свой семейный лес, но после распространила свою любовь к деревьям в Арктике по всему миру через Интернет.
Финляндия славится своими необычными соревнованиями. Среди них — болотный футбол, футбол в тапочках, ЧМ по перетаскиванию жён, метание мобильника, ЧМ по игре на воображаемой гитаре, забег на лошадях на палках, чемпионат по бегу задом наперёд, чемпионат по разговорам о погоде, чемпионат по пинанию стены и даже лыжные гонки по болоту в платьях в цветочек и на каблуках.