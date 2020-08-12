В Финляндии впервые пройдёт чемпионат мира по обниманию деревьев. Поучаствовать можно и онлайн

Первый чемпионат мира по обниманию деревьев состоится 22 августа в Лапландии, в местечке Леви. Об этом сообщается на сайте VisitLevi.

«По мере того как мир переместился в закрытые помещения, наши шансы обнять других людей стали ограниченными. Но не бойтесь, есть еще деревья, которые стоит обнять!» — говорят организаторы.

Девять проживающих в Леви участников, которые представят свои страны с четырёх континентов, будут соревноваться в скорости, самоотдаче и объятиях в свободном стиле. На первом этапе нужно обнять как можно больше деревьев за восемь минут, каждое — не менее 5 секунд. Потом оценивается и искренность «спортсмена». На этапе «фристайл» нужно в течение минуты сделать свой акт единения с деревом максимально креативным.