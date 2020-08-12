В Китае снова обнаружили коронавирус в эквадорских креветках

Специалисты из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили о следах COVID-19 на упаковке креветок из Эквадора. Это уже второй случай в стране.

«Коронавирус был обнаружен на упаковке замороженных креветок, купленных в ресторане в городе Уху, когда местные власти провели там плановую проверку», — сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Штаб по противодействию распространению коронавируса приказал провести полную дезинфекцию заведения, а также поместить под наблюдение всех, кто мог контактировать с креветками из Эквадора.