В Китае снова обнаружили коронавирус в эквадорских креветках
Специалисты из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили о следах COVID-19 на упаковке креветок из Эквадора. Это уже второй случай в стране.
«Коронавирус был обнаружен на упаковке замороженных креветок, купленных в ресторане в городе Уху, когда местные власти провели там плановую проверку», — сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Штаб по противодействию распространению коронавируса приказал провести полную дезинфекцию заведения, а также поместить под наблюдение всех, кто мог контактировать с креветками из Эквадора.
В июле власти в провинциях Ляонин и Фуцзянь также рапортовали о следах коронавируса на креветках из Эквадора.
В июне китайцы заявили, что вирус нашли и в норвежском лососе, однако никаких доказательств предоставлено не было.
С начала пандемии в Китае выявили 84 737 случаев COVID-19.