FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.08.2020 16:08
0
Печать

В Китае снова обнаружили коронавирус в эквадорских креветках

Специалисты из китайского центра по контролю и профилактике заболеваний сообщили о следах COVID-19 на упаковке креветок из Эквадора. Это уже второй случай в стране.

«Коронавирус был обнаружен на упаковке замороженных креветок, купленных в ресторане в городе Уху, когда местные власти провели там плановую проверку», — сообщает 12 августа Reuters со ссылкой на китайский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Штаб по противодействию распространению коронавируса приказал провести полную дезинфекцию заведения, а также поместить под наблюдение всех, кто мог контактировать с креветками из Эквадора.

В июле власти в провинциях Ляонин и Фуцзянь также рапортовали о следах коронавируса на креветках из Эквадора.

В июне китайцы заявили, что вирус нашли и в норвежском лососе, однако никаких доказательств предоставлено не было.

С начала пандемии в Китае выявили 84 737 случаев COVID-19.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний