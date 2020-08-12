Казахстан анонсировал восстановление авиасообщения с Россией

Казахстан с 17 августа планирует поэтапно возобновить авиасообщение с Россией. Об этом 12 августа сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

При этом ведомство подчёркивает, что для этого нужно получить согласие Москвы.

Помимо России авиаперелёты поэтапно восстановят и по другим направлениям: Республика Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украина и ОАЭ. Количество рейсов по международным маршрутам будет зависеть от коммерческой загрузки самолетов. Возобновление безопасного авиасообщения также подразумевает термометрию, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование на COVID-19.