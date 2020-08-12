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12.08.2020 14:26
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Казахстан анонсировал восстановление авиасообщения с Россией

Казахстан с 17 августа планирует поэтапно возобновить авиасообщение с Россией. Об этом 12 августа сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

При этом ведомство подчёркивает, что для этого нужно получить согласие Москвы.

Помимо России авиаперелёты поэтапно восстановят и по другим направлениям: Республика Беларусь, Германия, Нидерланды, Египет, Украина и ОАЭ. Количество рейсов по международным маршрутам будет зависеть от коммерческой загрузки самолетов. Возобновление безопасного авиасообщения также подразумевает термометрию, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование на COVID-19.

«Продажа рейсов и билетов будет осуществляться в соответствии с расписанием, опубликованным на сайтах авиакомпаний, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, при условии снятия ограничений на передвижение граждан через госграницу с этими странами и усиления мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами», — рассказали в министерстве.

Ранее о планах возобновить авиасообщение с Россией в ближайшее время заявил Египет.

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