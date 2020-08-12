Египет анонсировал возобновление авиасообщения с Россией «в ближайшее время»

Посол Египта в России заявил, что его страна намерена добиться возобновления полетов.



«Что касается авиасообщения между Каиром и Москвой, которое было приостановлено из-за пандемии. Египет уже восстановил авиарейсы с большим количеством стран. Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром», — цитирует 11 августа заявление Ихаба Насра РИА Новости.



По его словам, Египет всегда рад принять российских туристов. Посол подчеркнул, что в аэропортах страны принимаются серьезные меры для борьбы с COVID-19, в частности «экспресс-тесты и разносторонний комплекс санитарных мер».

