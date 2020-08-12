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12.08.2020 13:00
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Египет анонсировал возобновление авиасообщения с Россией «в ближайшее время»

Посол Египта в России заявил, что его страна намерена добиться возобновления полетов.

«Что касается авиасообщения между Каиром и Москвой, которое было приостановлено из-за пандемии. Египет уже восстановил авиарейсы с большим количеством стран. Очень надеемся, что в самом скором времени мы восстановим авиасообщение между Москвой и Каиром», — цитирует 11 августа заявление Ихаба Насра РИА Новости.

По его словам, Египет всегда рад принять российских туристов. Посол подчеркнул, что в аэропортах страны принимаются серьезные меры для борьбы с COVID-19, в частности «экспресс-тесты и разносторонний комплекс санитарных мер».

Египет прекратил авиасообщение с другими странами в марте. Ограничения были сделаны только для вывоза туристов-иностранцев. Правительство России разрешило с 1 августа летать в другие государства на принципе взаимности.

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Комментарии (2)

syshsun
Вот научу, как надо писать - «в ближайшее время» , МОЖЕТ БЫТЬ.
261254291
Так это регулярные рейсы в Каир.
А для чартеров в Х и Ш необходимо признание властями Египта своей вины в катастрофе над Синаем. А такое признание - многомиллионные иски родственников жертв.
Египтянам и хочется и колется.
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