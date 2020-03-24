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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

24.03.2020 18:15
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Египет больше не рад туристам. Из-за коронавируса в стране введен комендантский час

Страна на севере Африки продлила запрет на полеты и ввела комендантский час для сдерживания распространения COVID-2019.

«В Египте был введен общенациональный ночной комендантский час на две недели — самая жесткая мера, принятая для сдерживания распространения коронавируса в самой густонаселенной нации арабского мира», — сообщает 24 марта Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра страны Мустафы Мадбули.

Также Египет прекращает авиасообщение с другими странами до середины апреля. Ранее запрет был введен только до конца марта. Ограничения будут сделаны только для вывоза туристов-иностранцев. По данным посольства РФ в Кабуле, в этой стране остаются россияне. 23 марта из аэропорта Каира на рейсе в Москву доставили 164 возвращенца.

О застрявших в других странах туристах и попытках МИД вернуть их домой читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Garret
Кабул немножно в Афганистане, а не Египте))
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