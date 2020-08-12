Пожаловаться правоохранителям на мошенников в сфере благотворительности теперь можно через генератор заявлений
Ассоциация cоциально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» создала генератор заявлений, через который можно пожаловаться в правоохранительные органы на мошенников в сфере благотворительности.
Генератор размещен на сайте проекта «Все вместе за разумную помощь». Благодаря ему можно быстро составить заявление — для этого не надо обладать специальными знаниями.
Воспользоваться сервисом может любой гражданин, ставший свидетелем, например, неправомерного сбора денег, либо сам ставший жертвой мошенников — предлагается несколько распространённых ситуаций.
Отметим, что жалоба не может быть анонимной.
Когда заявление будет составлено, его можно скачать, распечатать, подписать и отсканировать для отправки в электронную приемную МВД, или просто скопировать и использовать полученный текст. Кроме того, генератор подскажет, в какие инстанции лучше всего отправить жалобу.
«Все вместе за разумную помощь» — это проект Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе», которая объединяет благотворительные фонды, общественные организации и движения Москвы и Санкт-Петербурга, созданные по инициативе граждан.
Проект направлен на противодействие псевдо-благотворителям, которые используют репутацию честных и открытых некоммерческих организаций для собственного обогащения. В рамках проекта создатели рассказывают не только о том, как распознать мошенников, но и о том, какими принципами руководствуются в своей работе добросовестные и ответственные НКО.