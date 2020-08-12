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12.08.2020 13:59
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Пожаловаться правоохранителям на мошенников в сфере благотворительности теперь можно через генератор заявлений

Ассоциация cоциально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» создала генератор заявлений, через который можно пожаловаться в правоохранительные органы на мошенников в сфере благотворительности.

Генератор размещен на сайте проекта «Все вместе за разумную помощь». Благодаря ему можно быстро составить заявление — для этого не надо обладать специальными знаниями.

Воспользоваться сервисом может любой гражданин, ставший свидетелем, например, неправомерного сбора денег, либо сам ставший жертвой мошенников — предлагается несколько распространённых ситуаций.

Отметим, что жалоба не может быть анонимной.

Когда заявление будет составлено, его можно скачать, распечатать, подписать и отсканировать для отправки в электронную приемную МВД, или просто скопировать и использовать полученный текст. Кроме того, генератор подскажет, в какие инстанции лучше всего отправить жалобу.

«Все вместе за разумную помощь» — это проект Ассоциации cоциально-ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе», которая объединяет благотворительные фонды, общественные организации и движения Москвы и Санкт-Петербурга, созданные по инициативе граждан.

Проект направлен на противодействие псевдо-благотворителям, которые используют репутацию честных и открытых некоммерческих организаций для собственного обогащения. В рамках проекта создатели рассказывают не только о том, как распознать мошенников, но и о том, какими принципами руководствуются в своей работе добросовестные и ответственные НКО.

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Комментарии (1)

hedgehog_
"его можно скачать, распечатать, подписать и отсканировать для отправки в электронную приемную МВД". цифровая рассияния 21 век.
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