Пожаловаться правоохранителям на мошенников в сфере благотворительности теперь можно через генератор заявлений

Ассоциация cоциально ориентированных некоммерческих организаций «Благотворительное собрание «Все вместе» создала генератор заявлений, через который можно пожаловаться в правоохранительные органы на мошенников в сфере благотворительности.



Генератор размещен на сайте проекта «Все вместе за разумную помощь». Благодаря ему можно быстро составить заявление — для этого не надо обладать специальными знаниями.



Воспользоваться сервисом может любой гражданин, ставший свидетелем, например, неправомерного сбора денег, либо сам ставший жертвой мошенников — предлагается несколько распространённых ситуаций.

