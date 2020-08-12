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12.08.2020 11:56
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Президент Казахстана поздравил Путина с регистрацией первой в мире вакцины против COVID-19

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Путину по случаю регистрации первой в мире вакцины против COVID-19, сообщила пресс-служба президента Казахстана 12 августа.

«Данное событие подтверждает высокий потенциал и авторитет российской науки, а также ведущую роль России в борьбе с этой глобальной угрозой. Благодарны Вам за неизменную поддержку Казахстана в это сложное для всего мира время, в том числе за направление гуманитарной помощи и врачей, внесших весомый вклад в улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в нашей стране», — отметил президент Казахстана.

Токаев поблагодарил Путина за поддержку в период пандемии.

Во второй половине августа в Москву направится делегация Казахстана для обсуждения вопросов закупки российской вакцины, добавил Токаев.

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