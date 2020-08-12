Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), по словам пострадавшего, вечер вторника вместе с приятелем он проводил на территории заброшенного рынка на проспекте Обуховской Обороны. Выпивали вдвоём, а неподалёку тем же занималась незнакомая компания. Именно к ним напоследок обратились с просьбой угостить сигаретой, на что получили не слишком интеллигентное приглашение продолжить разговор на улице.

Желание стрельнуть сигарету в Невском районе Петербурга обернулось стрельбой из травматики и бегством под пулями. Подробности случившегося накануне рассказал один из раненых.

«Из-за сигареты, обычной сигареты. И всё! Потом руки полетели в нас, мы в ответку. Я говорю: «Всё-всё, расходимся». И тут — бах! — «Оса», — рассказывает петербуржец. Его приятелю пуля попала в живот, сам получил ранение в грудь и, несмотря на это, предпринял попытку догнать стрелявшего. Не преуспел — тот скрылся в парке.



Из примет обидчиков запомнилась немногое. Оба славянской внешности, один в толстовке и чёрных брюках, второй — «пацанчик в кепке». После общения с ними и пробежки двое подстреленных попали в больницу в состоянии средней тяжести.



Стрельбу по людям резиновыми пулями в полиции квалифицировали как уголовное хулиганство, возбуждено дело.