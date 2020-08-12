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12.08.2020 08:58
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На Обуховской Обороны открыли стрельбу после просьбы прикурить. Раненый показал, как поймал пулю

Желание стрельнуть сигарету в Невском районе Петербурга обернулось стрельбой из травматики и бегством под пулями. Подробности случившегося накануне рассказал один из раненых.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), по словам пострадавшего, вечер вторника вместе с приятелем он проводил на территории заброшенного рынка на проспекте Обуховской Обороны. Выпивали вдвоём, а неподалёку тем же занималась незнакомая компания. Именно к ним напоследок обратились с просьбой угостить сигаретой, на что получили не слишком интеллигентное приглашение продолжить разговор на улице.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

«Из-за сигареты, обычной сигареты. И всё! Потом руки полетели в нас, мы в ответку. Я говорю: «Всё-всё, расходимся». И тут — бах! — «Оса», — рассказывает петербуржец. Его приятелю пуля попала в живот, сам получил ранение в грудь и, несмотря на это, предпринял попытку догнать стрелявшего. Не преуспел — тот скрылся в парке.

Из примет обидчиков запомнилась немногое. Оба славянской внешности, один в толстовке и чёрных брюках, второй — «пацанчик в кепке». После общения с ними и пробежки двое подстреленных попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Стрельбу по людям резиновыми пулями в полиции квалифицировали как уголовное хулиганство, возбуждено дело.

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Комментарии (6)

knikk70
Пора на сигареты самим зарабатывать, а не клянчить у других, на выпивку нашли могли и сигарет купить. Самому хочется в лоб дать, когда стоят у магазина и закурить просят.
Агроном аэродрома
"Из-за сигареты, обычной сигареты. И всё!" - что? Даже не поинтересовались, почему без шляпы? И мобилу не попросили "маме позвонить, у меня симка своя есть"?
Wuhan Proletarian
Рассияне, паимаишь, а не люди!
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