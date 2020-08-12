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12.08.2020 08:13
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БелТА: В Минске задержали «провокаторов беспорядков» из России

Двое граждан России задержаны белорусскими силовиками по подозрению в участии в беспорядках в Минске. «Открытая Россия» признала в них своих координаторов, которые приехали наблюдателями на выборы и пропали.

Как сообщает 12 августа РИА «Новости», агентство «БелТА» опубликовала видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которые были названы «провокаторами» беспорядков в Минске. Двое из четырех задержанных — россияне.

«Данные граждане были задержаны в Минске в 2:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по г. Минску по признакам ст. 293 ч.2. УК (Участие в массовых беспорядках)»,— сообщили в СК Беларуссии.

По видео сотрудники «Открытой России» (некоторые подразделения которой в РФ признаны нежелательными организациями), узнали своих координаторов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Они прибыли в Минск для того, чтобы в качестве наблюдателей участвовать в выборах, а сутки назад пропали. Позже Рогов был отпущен.

Одновременно с этим СК республики сообщает, что в Минске задержан координатор массовых беспорядков. У него в подчинении якобы были трое человек, которые в свою очередь «руководили сотнями». Об этом сообщает белорусский гостелеканал ОНТ.

Мужчина снимал номер на 17 этаже гостиницы «Беларусь». У него якобы нашли крупную сумму денег.

Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

По данным МВД Белоруссии, в воскресение задержаны около 3 тысяч человек, в понедельник - 2 тысячи. В больницах остаются более 200 пострадавших. Один протестующий погиб, когда пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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Комментарии (1)

local_5e4d8cf621bfb
Непоследовательно действуют.Сначала задержали 32-х,потому что те не бухали.Теперь задержали этих за то,что пьяные.
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