Как сообщает 12 августа РИА «Новости», агентство «БелТА» опубликовала видеоролик с задержанными в Белоруссии людьми, которые были названы «провокаторами» беспорядков в Минске. Двое из четырех задержанных — россияне.

Двое граждан России задержаны белорусскими силовиками по подозрению в участии в беспорядках в Минске. «Открытая Россия» признала в них своих координаторов, которые приехали наблюдателями на выборы и пропали.

⚡️Координаторы «Открытки» Артем Важенков и Игорь Рогов обнаружены на видео госагентства БелТА. Ранее сообщалось об их пропаже в Беларуси. Видео: БелТА pic.twitter.com/TiLkJxZRDW

«Данные граждане были задержаны в Минске в 2:00 11 августа в районе универсама "Рига" с внешними признаками алкогольного опьянения. В данный момент они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу, возбужденному УСК по г. Минску по признакам ст. 293 ч.2. УК (Участие в массовых беспорядках)»,— сообщили в СК Беларуссии.

По видео сотрудники «Открытой России» (некоторые подразделения которой в РФ признаны нежелательными организациями), узнали своих координаторов Артема Важенкова и Игоря Рогова. Они прибыли в Минск для того, чтобы в качестве наблюдателей участвовать в выборах, а сутки назад пропали. Позже Рогов был отпущен.



Одновременно с этим СК республики сообщает, что в Минске задержан координатор массовых беспорядков. У него в подчинении якобы были трое человек, которые в свою очередь «руководили сотнями». Об этом сообщает белорусский гостелеканал ОНТ.



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Вечером 9 августа, после выборов президента Белоруссии, победу на которых, по предварительным данным ЦИК, одержал возглавляющий страну уже более 26 лет Александр Лукашенко, в ряде городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Они продолжились в понедельник и вторник. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.

