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12.08.2020 00:39
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«Мои ребята меня найдут». Оставленного у больницы петербуржца с ампутированными ступнями вернули «домой»

Судьба оставленного наедине со своим недугом петербуржца оказалась небезразлична одному из жителей города, который помог ему вернуться «домой». Если, конечно, так можно назвать территорию небольшого парка в Центральном районе.

Как рассказал «Фонтанке» Юрий, всеми оставленного у городской больницы № 14 пожилого мужчину последние пять лет он видит почти каждый день, когда троллейбус под его управлением делает остановку у сквера Галины Старовойтовой на Суворовском проспекте.

«Я пять лет работаю водителем троллейбуса и вижу его у этого сквера. Обычно сидит, что-то читает. Когда увидел его фотографию в соцсетях и СМИ, прочёл, что ему нужна помощь, позвал приятеля и мы поехали к больнице», — рассказал Юрий, который, судя по странице в соцсети, работает в ГУП «Горэлектротранс».

По его словам, когда они добрались, рядом с его старым знакомым уже находились сотрудник соцслужбы и медбрат из больницы. Последний предложил пожилому петербуржцу вернуться в медучреждение на лечение, но тот отказался. Такой же ответ на предложение помочь получил и социальный работник. «Он попросил отвезти его обратно в сквер Галины Старовойтовой», — продолжил свой рассказ Юрий.

По дороге «домой» старик немного рассказал о себе. Его зовут Алексей. Когда-то работал на заводе. Документов у него нет и, по его словам, они ему не нужны. Какое-то время назад он перенёс инсульт, а затем из-за гангрены остался без ступней. В подробности вдаваться не стал.

«Мы оставили его в сквере. Дали ему тёплые одеяла, еду, воду. Потом появился ещё один доброволец, пообещал привезти телефон. Не знаю, нужен ли он ему, потому что пользоваться им он вряд ли умеет», — добавил Юрий.

Фото: читатель «Фонтанки» Юрий

Как оказался на улице, старик так и не поведал, но заверил своих спасителей, что ночевать на августовском холоде не останется, лишь сказав: «Мои ребята меня найдут».

Как ранее писала «Фонтанка», на пожилого петербуржца с ампутированными ступнями прохожие обратили внимание днём 11 августа. Он лежал на траве под деревом у горбольницы № 14. Обе его ноги были перемотаны бинтами, тело укутано одеялом, под головой лежала подушка, а сверху и снизу постелен полиэтилен. Рядом находились два разных костыля. В пресс-службе медучреждения заявили, что не видели подходящего под это описание мужчину. Забрать его с холодной земли было некому.

Фото: читатель «Фонтанки» Юрий

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Комментарии (3)

Djnyana
Мало.. Мало в нас сочувствия.. У нас - худое зрение.. Мы - справимся! )
262254121
Потерпи, мы отомстим за тебя.
Агроном аэродрома
"«Мои ребята меня найдут»", оденут в застиранный камуфляж и поставят с шапкой у метро.
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