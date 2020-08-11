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11.08.2020 18:48
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После ампутации ступней петербуржец оказался на земле рядом с больницей № 14. Забрать его некому

После ампутации ступней петербуржец оказался на улице в Кировском районе. Внимание на него обратили прохожие, которые выяснили, что он не одинок, но забрать его всё равно некому.

По словам читательницы «Фонтанки» Евгении, которая обратилась в редакцию 11 августа, минувшим днём она сопровождала мать в городскую больницу № 14 на улице Косинова, 19. После посещения врачей они вышли из медучреждения и увидели рядом с территорией пожилого мужчину, который лежал на траве под деревом.

Фото: читательница «Фонтанки» Евгения
Фото: читательница «Фонтанки» Евгения

Обе его ноги были перемотаны бинтами, тело укутано одеялом, под головой лежала подушка, а сверху и снизу постелен полиэтилен. Рядом находились два разных костыля.

«Мы встретили его примерно в 14:30. Он рассказал, что в больнице из-за гангрены ему ампутировали ступни, но забрать оттуда его было некому. Ещё что в Петербурге у него есть родные, но им до него нет дела. Жил на Суворовском, говорил, ему бы туда… <...> Я растерялась, не спросила у него ни имени, ни документа, потому что моя мама очень неважно себя чувствует, мы торопились», — рассказала Евгения.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу городской больницы № 14. Представительница медучреждения заверила корреспондента издания, что лично она описываемого мужчину рядом с ним не видела. В ответ на просьбу уточнить, действительно ли был такой пациент и не нуждается ли он в помощи, она объяснила, что на базе больницы функционирует Центр спасения конечностей и подобных ему очень много, поэтому необходимы его ФИО.

В благотворительной организации «Ночлежка» «Фонтанке» рассказали, что могут принять его к себе, если он будет доставлен в один из их приютов. Возможности доставить его своими силами у них нет.

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Комментарии (3)

anna_ru333
Какой ужас, мир перевернулся...
ягвывса
Вот так и становятся бездомными при наличии живых родных и собственной жилплощади :(((
hal9000
Родные жилплощадь видимо уже оформили на себя..вот и нет дела..квартирный вопрос портит не только москвичей.
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