По словам читательницы «Фонтанки» Евгении, которая обратилась в редакцию 11 августа, минувшим днём она сопровождала мать в городскую больницу № 14 на улице Косинова, 19. После посещения врачей они вышли из медучреждения и увидели рядом с территорией пожилого мужчину, который лежал на траве под деревом.

После ампутации ступней петербуржец оказался на улице в Кировском районе. Внимание на него обратили прохожие, которые выяснили, что он не одинок, но забрать его всё равно некому.

«Мы встретили его примерно в 14:30. Он рассказал, что в больнице из-за гангрены ему ампутировали ступни, но забрать оттуда его было некому. Ещё что в Петербурге у него есть родные, но им до него нет дела. Жил на Суворовском, говорил, ему бы туда… <...> Я растерялась, не спросила у него ни имени, ни документа, потому что моя мама очень неважно себя чувствует, мы торопились», — рассказала Евгения.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу городской больницы № 14. Представительница медучреждения заверила корреспондента издания, что лично она описываемого мужчину рядом с ним не видела. В ответ на просьбу уточнить, действительно ли был такой пациент и не нуждается ли он в помощи, она объяснила, что на базе больницы функционирует Центр спасения конечностей и подобных ему очень много, поэтому необходимы его ФИО.

В благотворительной организации «Ночлежка» «Фонтанке» рассказали, что могут принять его к себе, если он будет доставлен в один из их приютов. Возможности доставить его своими силами у них нет.