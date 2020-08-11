Участники антиправительственных протестов решили вновь перекрыть центральную улицу столицы Болгарии
Участники антиправительственных протестов, которые уже 34 дня продолжаются в Болгарии, решили снова перекрыть одну из ключевых улиц болгарской столицы и перекресток в районе Софийского университета,сообщает ТАСС.
Об этом было заявлено на антиправительственном митинге, который в эти минуты продолжаетТя в центре болгарской столицы. Участники протеста выразили возмущение отказом премьер-министра Бойко Борисова подать в отставку и решили восстановить лагерь, демонтированный ими в понедельник, а также организовать там дискуссионный клуб и спортивную площадку.
На данный момент палаточные городки участников акции установлены на центральной софийской магистрали - Цариградском шоссе - в районе Орлова моста и площади Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента.