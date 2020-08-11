Участники антиправительственных протестов решили вновь перекрыть центральную улицу столицы Болгарии

Участники антиправительственных протестов, которые уже 34 дня продолжаются в Болгарии, решили снова перекрыть одну из ключевых улиц болгарской столицы и перекресток в районе Софийского университета,сообщает ТАСС.



Об этом было заявлено на антиправительственном митинге, который в эти минуты продолжаетТя в центре болгарской столицы. Участники протеста выразили возмущение отказом премьер-министра Бойко Борисова подать в отставку и решили восстановить лагерь, демонтированный ими в понедельник, а также организовать там дискуссионный клуб и спортивную площадку.

