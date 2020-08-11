FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +17
73.15р85.92р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.08.2020 22:25
0
Печать

Участники антиправительственных протестов решили вновь перекрыть центральную улицу столицы Болгарии

Участники антиправительственных протестов, которые уже 34 дня продолжаются в Болгарии, решили снова перекрыть одну из ключевых улиц болгарской столицы и перекресток в районе Софийского университета,сообщает ТАСС.

Об этом было заявлено на антиправительственном митинге, который в эти минуты продолжаетТя в центре болгарской столицы. Участники протеста выразили возмущение отказом премьер-министра Бойко Борисова подать в отставку и решили восстановить лагерь, демонтированный ими в понедельник, а также организовать там дискуссионный клуб и спортивную площадку.

На данный момент палаточные городки участников акции установлены на центральной софийской магистрали - Цариградском шоссе - в районе Орлова моста и площади Независимости, между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний