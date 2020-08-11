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11.08.2020 21:38
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Авиакомпании ввели ограничения по ручной клади на рейсах в Турцию

Авиакомпании «Уральские авиалинии», «Россия», Royal Flight, Azur Air, S7, Pegas Fly и Nordwind ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию, сообщает 11 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российские авиакомпании информировали пассажиров и агентов о том, что на рейсах в Турцию введены ограничения по провозу ручной клади, некоторые авиакомпании отказались от бортпитания. Перевозчики ссылаются на некие требования турецкой стороны для нераспространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отныне на таких рейсах в салоне самолета пассажиры смогут провести только женские и детские сумки, мужские портфели, сумки для ноутбуков, товары, купленные в коммерческой зоне аэропорта, а также предметы, привезенных с собой (музыкальный инструмент, фотоаппарат и т.д.). Кроме того, в список допустимых к провозу в салоне вещей попали файлы дипломатических курьеров и ювелирные изделия. Остальные вещи должны сдаваться в багаж без взимания дополнительной платы.

Помимо этого, «Уральские авиалинии» и I FLY заявили, что отказываются от питания для пассажиров на борту из-за распространения коронавирусной инфекции. Также на рейс не будут допускать пассажиров с признаками ОРВИ и температурой выше 37,5 градуса.

Ранее авиакомпания «Победа» прислала пассажирам письмо о том, что на борт пустят только с ноутбуком, женской сумочкой или мужским портфелем. Предупреждали, что все остальные вещи, даже если они проходят по нормам, придется сдать в багаж.

Россия с 1 августа частично возобновила международное авиасообщение. Полеты из России стали возможны в Стамбул и Анкару, а с 10 августа – на курорты Антальи и Эгейского побережья.Также разрешены полеты в Великобританию и Танзанию.

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Комментарии (1)

Жора  
Но почему-то билеты не подешевели! Кому война, кому мать родна! Уроды.
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