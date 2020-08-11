С помощью новых машин, обещает пресс- служба компании во вторник, 11 августа., можно будет улучшить мобильную диагностику, вакцинацию и лечение пациентов. Кроме того, как говорят в «Группе ГАЗ», использование таких автомобилей позволит создать более комфортные условия для работы врачей.

Ранее компания представила разработку министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. «Стороны договорились о тестовой эксплуатации модульной машины скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT» в учреждениях здравоохранения РФ», — говорится в сообщении «Группы ГАЗ».

До Петербурга новые машины пока не доехали — их тестируют в Нижегородской области. В ближайшее время компания планирует заняться их оснащением и доработкой. Помогать ей в этом будут специалисты нижегородского Минздрава.

В этом году российские власти намерены потратить 10 млрд рублей на закупку по всей стране новых отечественных машин скорой помощи.