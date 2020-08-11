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11.08.2020 14:59
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Благотворительную акцию «Дети вместо цветов» из-за коронавируса проведут в разных форматах

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» запустила ко Дню знаний акцию «Дети вместо цветов». В этом году в связи с коронавирусом и ограничениями она пройдёт в разных форматах.

«Перспективы» проводят акцию уже пятый год. Её суть заключается в том, что школьники дарят своему учителю один красивый букет, а остальные средства жертвуют в пользу детей с тяжелыми нарушениями развития. В этот раз, как рассказали организаторы, предлагаются новые форматы проведения акции, поскольку пандемия диктует свои условия.

В частности, школьники получат возможность отправить свой подарочный букет учителю с доставкой, а также записать своё онлайн-поздравление с началом учебного года и выложить его со специальным хештегом #особоесентября — это формат участия в акции для классов и школ со строгим карантином. Также останется и традиционный формат участия, когда ученики смогут лично подарить букет и прийти в школу с символикой акции «Дети вместо цветов» — для школ с более мягкими мерами.

В прошлом году благодаря участникам акции — ими стали 86 школ и 151 класс — удалось собрать в пользу подопечных «Перспектив» 924 852 рубля. В этом году все средства, собранные участниками, пойдут на поддержку 73 подопечных павловского детского дома-интерната и 98 подопечных семей, воспитывающих детей с тяжелой инвалидностью.

Подать заявку на участие можно на сайте www.help.perspektivy.ru до 31 августа включительно.

Благотворительная организация «Перспективы» основана в Петербурге в 1996 году. Её деятельность направлена на оказание помощи детям с тяжелыми формами инвалидности и их поддержку, когда они становятся взрослыми.

Специалисты «Перспектив» ведут работу в Детском доме-интернате № 4 Павловска, в Психоневрологическом интернате № 3 Петергофа, а также с семьями, в которых растут дети с нарушениями в развитии.

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