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10.08.2020 22:55
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Госсекретарь США обвинил Белоруссию в несвободе

Выборы президента Белоруссии были несвободными и несправедливыми, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Проведение 9 августа президентских выборов в Беларуси вызывает глубокую озабоченность. Они не были ни свободными, ни справедливыми», — написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил, что США осуждают «насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции» и поддерживают «демократические устремления белорусского народа».

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получает 80,08% голосов, за ним следует супруга видеоблогера Светлана Тихановская с 10,09%. За бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анну Канопацкую отдано 1,68% голосов, за сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — 1,21%, за председателя Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергея Черечня - 1,15%. Против всех проголосовало 4,6% избирателей. Всего проголосовали 5 818 965 человек. Явка в целом по стране составляет 84,27%.

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Комментарии (4)

Smirnoff
Ну надо же, а в штатах полиция нежная и пушистая,разгоняет демонстрантов только уговорами.Чья бы мычала.Уже смешно даже,пластинка давно заезжена.
sektor7
Обещали, взяли под эту тему деньжат и обещание не сдержали?
Такое бывает.
Вас просто кинули, уважаемый Помпео.
Агроном аэродрома
Вечер перестаёт быть томным..
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