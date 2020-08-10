Госсекретарь США обвинил Белоруссию в несвободе

Выборы президента Белоруссии были несвободными и несправедливыми, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Проведение 9 августа президентских выборов в Беларуси вызывает глубокую озабоченность. Они не были ни свободными, ни справедливыми», — написал Помпео в своем микроблоге в Twitter.
The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020
Он добавил, что США осуждают «насилие в отношении протестующих и задержание сторонников оппозиции» и поддерживают «демократические устремления белорусского народа».
В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента республики. По последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получает 80,08% голосов, за ним следует супруга видеоблогера Светлана Тихановская с 10,09%. За бывшего депутата нижней палаты парламента Белоруссии Анну Канопацкую отдано 1,68% голосов, за сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева — 1,21%, за председателя Белорусской социал-демократической «Грамада» Сергея Черечня - 1,15%. Против всех проголосовало 4,6% избирателей. Всего проголосовали 5 818 965 человек. Явка в целом по стране составляет 84,27%.