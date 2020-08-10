Об аварии «Фонтанке» рассказал 10 августа её участник Антон — водитель «Форда». ДТП произошло вчера утром. Антон выезжал на трассу с прилегающей дороги. На красный сигнал светофора встали несколько автомобилей, пешеходы начали переходить дорогу. Тут Антон услышал шум тяжёлой машины и увидел, как по трассе несётся лесовоз (в направлении Петербурга). Чтобы не врезаться в стоящие легковушки и пешеходов, водитель лесовоза принял вправо — в направлении «Форда». Антон включил первую передачу и рванул вперёд. За доли секунды он выскочил из-под лесовоза и остановился в миллиметрах от стоящей на светофоре машины. Лесовоз зацепил заднюю часть «Форда» (фаркоп, фонари, бампер, дверь), пробил ограждение и протаранил предбанник магазина. По счастью, на его пути не было пешеходов и покупателей, хотя место там людное.

ДТП с лесовозом «Урал» на автодороге «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области чудом обошлось без пострадавших.

Сначала на место прибыли дорожные службы, они вызвали ГИБДД. Прибыв на место, инспекторы пробили номера «Урала» и выяснили, что они числятся за старой «Волгой», рассказывает Антон. Водитель лесовоза выдавал разные версии ДТП, в схеме написали, что у него отказали тормоза. По словам очевидцев, на место ДТП приезжала женщина на «Ленд Ровере» и забрала что-то из кабины лесовоза — возможно, документы.

Судя по свежей хвое, «Урал» недавно перевозил лес, отмечает Антон. И предполагает, что он работает на сомнительных вырубках около озера Гусиное.