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10.08.2020 19:11
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Водителя «Форда» в Лосево спасла быстрая реакция. Он выскочил из-под летящего лесовоза, и тот въехал в магазин

ДТП с лесовозом «Урал» на автодороге «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области чудом обошлось без пострадавших.

Об аварии «Фонтанке» рассказал 10 августа её участник Антон — водитель «Форда». ДТП произошло вчера утром. Антон выезжал на трассу с прилегающей дороги. На красный сигнал светофора встали несколько автомобилей, пешеходы начали переходить дорогу. Тут Антон услышал шум тяжёлой машины и увидел, как по трассе несётся лесовоз (в направлении Петербурга). Чтобы не врезаться в стоящие легковушки и пешеходов, водитель лесовоза принял вправо — в направлении «Форда». Антон включил первую передачу и рванул вперёд. За доли секунды он выскочил из-под лесовоза и остановился в миллиметрах от стоящей на светофоре машины. Лесовоз зацепил заднюю часть «Форда» (фаркоп, фонари, бампер, дверь), пробил ограждение и протаранил предбанник магазина. По счастью, на его пути не было пешеходов и покупателей, хотя место там людное.

Фото: читатель «Фонтанки» Антон
Фото: читатель «Фонтанки» Антон
Фото: читатель «Фонтанки» Антон
Фото: читатель «Фонтанки» Антон

Сначала на место прибыли дорожные службы, они вызвали ГИБДД. Прибыв на место, инспекторы пробили номера «Урала» и выяснили, что они числятся за старой «Волгой», рассказывает Антон. Водитель лесовоза выдавал разные версии ДТП, в схеме написали, что у него отказали тормоза. По словам очевидцев, на место ДТП приезжала женщина на «Ленд Ровере» и забрала что-то из кабины лесовоза — возможно, документы.

Судя по свежей хвое, «Урал» недавно перевозил лес, отмечает Антон. И предполагает, что он работает на сомнительных вырубках около озера Гусиное.

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Комментарии (1)

krasnonosov
"Эту страну погубит коррупция" (с)
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