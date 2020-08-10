Петербург вошёл в тройку российских регионов с наиболее высокой долей населения с антителами к COVID-19

По её словам, серологическое исследование во всех возрастных группах проведено в 26 субъектах РФ. Петербург по доле людей с антителами среди этих регионов — на третьем месте с 26 процентами. В Татарстане показатель наиболее высокий — 31,5%. За ним идёт Тульская область (27,8%). В Тюменской области — 24,5%.

Самая большая доля людей с антителами к коронавирусу — в Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 10 августа заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава оперштаба по борьбе с новой инфекцией и мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил: «Ситуация значительно улучшилась, каждый день мы видим позитивную динамику».

Наряду с Москвой и Московской областью он отнёс Санкт-Петербург к субъектам, которые на месяц-два ушли от пика и выработали популяционный иммунитет.

Регионы России он разбил на три группы. Первая — это те, что имеют в своём составе поселения, которые не прошли ситуацию, связанную с иммунизацией населения, но таких всё меньше. Основная масса регионов прошли пик заболевания и показывают позитивную динамику и по пневмониям, и по выявляемости — это вторая группа. К третьей глава оперштаба отнёс регионы, которые «давно, месяц-полтора-два назад ушли от пиковых значений и движутся по этим показателям в нижних децилях».