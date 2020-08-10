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10.08.2020 14:48
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Октябрьскую набережную залило во время испытаний. Сушить приходится под 250 «квадратов»

Вода вырвалась из трубы во время гидравлических испытаний в Невском районе Петербурга 10 августа. Поток залил газон и хлынул на проезжую часть.

О прорыве на Октябрьской набережной около двух часов дня сообщили очевидцы в социальных сетях. Вода забурлила на газоне и стекла на проезжую часть. Как уточнили «Фонтанке» в экстренных службах, предварительно площадь разлива составляет порядка 250 квадратных метров.

В «Теплосети Санкт-Петербурга» рассказали, что аварийные бригады компании уже локализовали вытекание из трубы у дома № 100. Вокруг разлива выставлены ограждения, участок трубопровода отключён.

«Организовываются ремонтные работы», — добавляют в пресс-службе.

Трубопровод не выдержал подготовки сетей к отопительному сезону, которые в понедельник проводят в Невском районе. Температуру воды предусмотрительно снизили до 40 градусов, однако горожан просят обходить коммунальные лужи стороной.

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер

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