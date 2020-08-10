Вода вырвалась из трубы во время гидравлических испытаний в Невском районе Петербурга 10 августа. Поток залил газон и хлынул на проезжую часть.



О прорыве на Октябрьской набережной около двух часов дня сообщили очевидцы в социальных сетях. Вода забурлила на газоне и стекла на проезжую часть. Как уточнили «Фонтанке» в экстренных службах, предварительно площадь разлива составляет порядка 250 квадратных метров.