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10.08.2020 13:42
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Александр Беглов принес в день рождения первого мэра к его могиле розы. Ксения Собчак помянула отца в Instagram

В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака в день его рождения. Как сообщает пресс-служба администрации города, 10 августа день градоначальника начался с возложения цветов к могиле первого мэра на Никольском кладбище.

«От имени правительства города губернатор Александр Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Сегодня политику исполнилось бы 83 года», — сообщили в Смольном.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга
Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

Дочь политика, журналист Ксения Собчак не смогла вырваться в Петербург, но написала трогательный пост:

«Люблю тебя. Стараюсь жить как ты всегда учил — свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память».

C 1991 по 1996 год Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга. Он внес значительный вклад в развитие города. По его инициативе северной столице было возвращено историческое название.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Клоунада От кого и чего он в перчатках на кладбище?
kuk-vasyusha
И перчатки у этого недоразумения усатого!)))
Екатерина Иванова
Надо же, ДР Собчака для губернатора оказался важнее дня ВМФ. А Ксения продолжает делать вид, что это её отец, хотя мать давно всё сказала.
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