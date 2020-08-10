Александр Беглов принес в день рождения первого мэра к его могиле розы. Ксения Собчак помянула отца в Instagram
В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака в день его рождения. Как сообщает пресс-служба администрации города, 10 августа день градоначальника начался с возложения цветов к могиле первого мэра на Никольском кладбище.
«От имени правительства города губернатор Александр Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Сегодня политику исполнилось бы 83 года», — сообщили в Смольном.
Дочь политика, журналист Ксения Собчак не смогла вырваться в Петербург, но написала трогательный пост:
«Люблю тебя. Стараюсь жить как ты всегда учил — свободно, и не оглядываясь на мнение других. Жалко, что ты не увидел Платона, он очень похож на тебя. Вечная память».
C 1991 по 1996 год Анатолий Собчак был мэром Санкт-Петербурга. Он внес значительный вклад в развитие города. По его инициативе северной столице было возвращено историческое название.