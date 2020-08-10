В Петербурге почтили память первого мэра города Анатолия Собчака в день его рождения. Как сообщает пресс-служба администрации города, 10 августа день градоначальника начался с возложения цветов к могиле первого мэра на Никольском кладбище.



«От имени правительства города губернатор Александр Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Сегодня политику исполнилось бы 83 года», — сообщили в Смольном.