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10.08.2020 12:25
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В московском храме посетитель ударил полицейского в лицо ледорубом

В один из московских храмов пришёл пьяный посетитель, вооруженный ледорубом. Свой инструмент он активно использовал.

Как сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в субботу в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади. Неизвестный мужчина, будучи в подпитии, попытался разрубить электрический кабель.

На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов. Общаться с ними мужчина не хотел. Он был груб и неадекватен, отказывался подчиняться требованиям полицейских и ударил одного из них ледорубом, разбив ему верхнюю губу.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против представителя власти.

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Комментарии (8)

Иван Петров
Православненько так...
kuk-vasyusha
Ледоруб и всего лишь губу? что то в этом мире сломалось
W Bons
Рамон Меркадер , между прочим , был из очень богатой семьи , что не помешало ему овладеть приемами работы с ледорубом в интересах всего прогрессивного человечества
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