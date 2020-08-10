В московском храме посетитель ударил полицейского в лицо ледорубом

В один из московских храмов пришёл пьяный посетитель, вооруженный ледорубом. Свой инструмент он активно использовал.

Как сообщает 10 августа РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл в субботу в храме Казанской иконы Божией Матери на Калужской площади. Неизвестный мужчина, будучи в подпитии, попытался разрубить электрический кабель.

На вызов прибыли сотрудники правоохранительных органов. Общаться с ними мужчина не хотел. Он был груб и неадекватен, отказывался подчиняться требованиям полицейских и ударил одного из них ледорубом, разбив ему верхнюю губу.