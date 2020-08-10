Вертолёт Ка-52М совершил первый полет

Новый вертолет имеет модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, который повышает точность прицеливания при стрельбе из пушки. Помимо этого, Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

«В ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52», — сообщает министерство.

«На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное время суток в очках ночного видения», — добавили в ведомстве.

Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией вертолета Ка-50 «Черная акула». Машина имеет улучшенные аэродинамические характеристики и менее заметна для радаров. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов.