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10.08.2020 11:55
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Вертолёт Ка-52М совершил первый полет

Опытный образец модернизированного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«В ААК «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в ГК «Ростех») состоялся первый полет опытного образца новейшего модернизированного вертолета Ка-52», — сообщает министерство.

Новый вертолет имеет модернизированную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, а также новый цифровой привод, который повышает точность прицеливания при стрельбе из пушки. Помимо этого, Ка-52М получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

«На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в тёмное время суток в очках ночного видения», — добавили в ведомстве.

Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией вертолета Ка-50 «Черная акула». Машина имеет улучшенные аэродинамические характеристики и менее заметна для радаров. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов.

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Комментарии (3)

Петр Петров
Деревянные сортиры не подлежат можернизации, только сносить!
BrotherRabbit
Прекрасно. Это ж так замечательно, когда "дальность обнаружения и распознавания целей, а также ... точность прицеливания при стрельбе из пушки."
А что-нибудь новейшее модернизированное в мирных целях? Не?
Или чтобы на "Спинразу" деньги были. Для лечения у детей спинальной мышечной атрофии. Тоже никак?
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