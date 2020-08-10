Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Глава Беларуси сделал первое заявление после выборов. Он прокомментировал результаты 10 августа во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».
Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко заявил, что «политика одна должна быть — люди».
Его основной оппонент — домохозяйка Светлана Тихановская уже заявила, что не признает результаты выборов.
ЦИК Беларуси ранее озвучил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал
В Минске и других белорусских городах после закрытия пунктов для голосования прошли акции протеста, которые местами были жестко подавлены. Правозащитники сообщают об одном погибшем в Минске и порядка 200 задержанных по всей стране.