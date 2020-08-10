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10.08.2020 10:48
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Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Глава Беларуси сделал первое заявление после выборов. Он прокомментировал результаты 10 августа во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Как сообщает БелТА, Александр Лукашенко заявил, что «политика одна должна быть — люди».

Его основной оппонент — домохозяйка Светлана Тихановская уже заявила, что не признает результаты выборов.

ЦИК Беларуси ранее озвучил, что действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23 % голосов. Тихановская получила 9,90 % голосов избирателей. Против всех проголосовали 6,02 % избирателей. Явка на выборах составила 84,23 %.

В Минске и других белорусских городах после закрытия пунктов для голосования прошли акции протеста, которые местами были жестко подавлены. Правозащитники сообщают об одном погибшем в Минске и порядка 200 задержанных по всей стране.

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Комментарии (6)

mix.mix_leero
Совсем лукашу башню сорвало. Пошёл на беспредел.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Отличный результат! А что желтых всех за ночь уже убрали в мусор.... Молодец Батя, вот как надо выбор народа защищать!
Piter Pen
Тут важна позиция России. И увы Кремль - за Лукашенко, ибо альтернатив нет - и ни один оппозиционер ничего РФ предложить смог внятного.
Так что РФ придется с Лукашенко дальше возиться, с его прибабахами. Будем надеяться будет по сговорчивей теперь.
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