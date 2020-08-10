В законопроект об удаленной работе рекомендовали включить возможность начисления северных надбавок

В законопроект о дистанционной работе, который сейчас разрабатывается, могут включить положение о выплате северных надбавок, которые составляют до 100% от зарплаты. Госдума рекомендовала рабочей группе рассмотреть соответствующую возможность.



Будет рассматриваться вопрос о том, чтобы сотрудникам, переведенным на удаленную работу, предоставлялись гарантии, связанные с особыми условиями труда, пишет 10 августа РБК со ссылкой на «Известия».



По словам члена рабочей группы, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федора Прокопова, под этими гарантиями понимаются северные надбавки и доплаты за «вредность».

