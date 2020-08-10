В законопроект об удаленной работе рекомендовали включить возможность начисления северных надбавок
В законопроект о дистанционной работе, который сейчас разрабатывается, могут включить положение о выплате северных надбавок, которые составляют до 100% от зарплаты. Госдума рекомендовала рабочей группе рассмотреть соответствующую возможность.
Будет рассматриваться вопрос о том, чтобы сотрудникам, переведенным на удаленную работу, предоставлялись гарантии, связанные с особыми условиями труда, пишет 10 августа РБК со ссылкой на «Известия».
По словам члена рабочей группы, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федора Прокопова, под этими гарантиями понимаются северные надбавки и доплаты за «вредность».
Прокопов отметил, что вопрос о выплате сотрудникам на удаленке северных надбавок «никак не урегулирован ни в законопроекте, ни в действующем законодательстве». «Нам предстоит понять, как доплачивать: по месту нахождения компании или по месту, где трудится удаленный сотрудник. Допустим, если компания в Норильске, а удаленный сотрудник в Сочи, положена ли ему северная доплата? А если наоборот?», — пояснил он.
Размер надбавки за работу в северном регионе или приравненной к нему территории может достигать 100%, конкретная сумма зависит от размера коэффициента в конкретном регионе. Наибольшие надбавки получают те, кто работает в Чукотском автономном округе, некоторых районах Якутии, а также на Курильских и Командорских островах. Также существуют надбавки за стаж работы в северном регионе.