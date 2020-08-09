«Ковид затмил глаза и души всем врачам?» Писателя Крапивина лечили от COVID-19, а у него был инсульт

Она рассказала, что 81-летнего писателя 15 июля отправили в больницу с подозрением на инсульт. Но там сделали КТ головного мозга и легких, кардиограмму и анализ крови, и семье было сказано, что инсульта и инфаркта нет, но есть подозрение на ковид, потому что КТ легких показало наличие пневмонии с 25% поражения.

Советский и российский писатель Владислав Крапивин почти месяц провел в больнице как коронавирусный больной. Родственникам передали его в таком состоянии, что они в отчаянии. Обращение его невестки Ларисы к врачам опубликовал 9 августа портал E1.RU.

После этого Крапивина определили в палату интенсивной терапии в 40-й больнице города Екатеринбурга. Затем у него дважды брали анализ — мазок на коронавирус — и он оба раза был отрицательным. В результате обследования от 28 июля 2020-го были все-таки обнаружены последствия ишемического инсульта, которых не было при обследовании 15 июля — в день госпитализации. А 7 августа Крапивина выписали на руки родным с диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован)» - без упоминаний инсульта в заключении.



Теперь состояние писателя, по словам невестки, намного хуже, чем три недели назад. Крапивин практически не может двигаться, у него на ноге огромная гематома, и вся она синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения. Он всё время просит пить и в основном спит.



«Зачем человека лечить от ковида, если его у него нет? Очень много вопросов к врачам и медсестрам так называемой реанимации нейрохирургии, что помешало увидеть проявление инсульта и начать лечить в соответствии со своим профилем. Что же получается, что у нас ковид затмил глаза и души всем врачам без исключения? Никаких болезней в стране больше не существует?» - задается вопросами Лариса Крапивина.

