Пожар в Красном Селе не обошелся без жертв. Тело находили фрагментами

После пожара на Озерной набережной в Красносельском районе Петербурга было найдено женское тело. Что привело к возгоранию, пока не ясно.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, после разбора остатков деревянного дома, который загорелся накануне вечером, сперва был найден фрагмент человеческой ноги. Дальнейшие поиски помогли установить личность погибшей женщины, это 65-летняя жительница Петербурга. Причина пожара пока не установлена. Как рушился дом, накануне запечатлели очевидцы.



Ночью в Красносельском районе снова было «жарко». В радиусе полутора километров сгорели пять машин.

