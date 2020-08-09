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09.08.2020 14:35
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Пожар в Красном Селе не обошелся без жертв. Тело находили фрагментами

После пожара на Озерной набережной в Красносельском районе Петербурга было найдено женское тело. Что привело к возгоранию, пока не ясно.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, после разбора остатков деревянного дома, который загорелся накануне вечером, сперва был найден фрагмент человеческой ноги. Дальнейшие поиски помогли установить личность погибшей женщины, это 65-летняя жительница Петербурга. Причина пожара пока не установлена. Как рушился дом, накануне запечатлели очевидцы.

Ночью в Красносельском районе снова было «жарко». В радиусе полутора километров сгорели пять машин.

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