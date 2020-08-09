Сразу три автомобиля сгорели возле 91-й поликлиники на 2-й Комсомольской улице — по данным МЧС, это два ВАЗа и «Фольксваген». Потушили огонь быстро — примерно без десяти четыре спасатели были на месте и справились за десять минут. Все, что могло сгореть — сгорело. Очевидцы утверждают, что это был поджог и называют приметы злодея: высокий парень в синей жилетке и черных шортах.

Пожарные части Красносельского района Петербурга потрудились ночью 9 августа. На вызовы о горящих машинах пришлось выезжать трижды, габариты каждый раз были разные.

В два часа ночи горела ГАЗель на Тамбасова, 12, с ней пришлось повозиться подольше. Кузов на площади 6 квадратных метров потушили ближе к трем часам ночи.



В 03.13 поступил вызов на проспект Ветеранов, дом 131, там горела кабина грузовика. В 03.50 пожар ликвидировали.