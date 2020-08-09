В Невской Дубровке горели двери. Огонь занял площадь в 750 квадратных метров, работать мешал дым
Пожар на фабрике по производству дверей начался ночью 9 августа под Петербургом. Цех поглотило почти целиком.
Как сообщает управление МЧС по Ленинградской области, вызов на пожар поступил около пяти утра, загорелось на территории завода «Невский ламинат», что во Всеволожском районе. Пожару быстро присвоили второй номер сложности, работу спасателей осложняло сильное задымление. 40 человек к шести утра смогли пламя локализовать, на тот момент цех по производству дверей горел на площади в 750 квадратных метров. К половине восьмого открытый огонь потушили, информация о пострадавших в МЧС не поступала.