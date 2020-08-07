В Финском заливе началось изучение корабля, затонувшего в XVIII веке. На его борту нашли бутылки с джином

Как сообщается на сайте РГО 7 августа, судно было обнаружено ещё в 2018 году. Находку сделали моряки Балтийского флота. Ею заинтересовались специалисты, занимающиеся подводной археологией. В прошлом году они совершили первые погружения к кораблю. На глубине 50 метров они увидели голландский тьялк — грузовое парусное судно. Вероятно, он затонул ещё в середине XVIII века и следовал в только что основанный Петербург. Мачты и брашпиль отсутствовали.

В акватории Финского залива недалеко от острова Мощный стартовало подводное исследование старинного корабля. Аналогов уже поднятым с глубин артефактам пока что не найдено.

В августе этого года исследования судна продолжились. Водолазы снова побывали на месте гибели корабля и подняли с его борта груз, который представляет собой всё многообразие стекольной промышленности того периода: ими были найдены сотни стеклянных бутылок, как фабричного производства, так и ручной работы. В связи с этим судно получило условное название «бутылочник».

Содержимое большинства из них не сохранилось. Определить, что же перевозили в сосудах, удалось по запаху и типу бутылок, а также по клеймам с маркировкой напитка, которые позволяют предположить, что в них мог находиться джин. В коллекции Государственного Эрмитажа аналогов обнаруженным артефактам не нашлось.

Следующие погружения должны помочь в установлении возраста затонувшего корабля и уточнить информацию, откуда и куда он следовал. Для этого исследователи, в частности, поднимут архивные материалы.