Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 в стране за июнь
В июне 2020 года в России от COVID-19 скончались 5448 человек, сообщает Росстат вечером 7 августа.
«Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19: COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июне 2020 года составило 5 448 случаев», - говорится в сообщении.
В группе, где CoVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавируса еще исследуется, в июне 2020 года зарегистрировано 1589 смертей. В группе, где COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускорив смерть пациента, зафиксировано 1399 смертей.
По данным Росстата, в группе, где COVID-19 был диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти, зафиксировано 3481 смерть.
По данным оперативного штаба на 7 августа, в России за сутки число случаев выявления COVID-19 выросло до 877 135, зарегистрировано 14 725 смертей, связанных с коронавирусом.