Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 в стране за июнь

В июне 2020 года в России от COVID-19 скончались 5448 человек, сообщает Росстат вечером 7 августа.

«Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19: COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июне 2020 года составило 5 448 случаев», - говорится в сообщении.

В группе, где CoVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавируса еще исследуется, в июне 2020 года зарегистрировано 1589 смертей. В группе, где COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускорив смерть пациента, зафиксировано 1399 смертей.