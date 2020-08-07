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07.08.2020 21:51
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Росстат опубликовал данные по смертности от COVID-19 в стране за июнь

В июне 2020 года в России от COVID-19 скончались 5448 человек, сообщает Росстат вечером 7 августа.

«Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19: COVID-19 как основная причина смерти. Число смертей в этой группе в июне 2020 года составило 5 448 случаев», - говорится в сообщении.

В группе, где CoVID-19 предполагается как основная причина смерти, но результаты тестов на наличие коронавируса еще исследуется, в июне 2020 года зарегистрировано 1589 смертей. В группе, где COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускорив смерть пациента, зафиксировано 1399 смертей.

По данным Росстата, в группе, где COVID-19 был диагностирован, но никаким образом не повлиял на наступление смерти, зафиксировано 3481 смерть.

По данным оперативного штаба на 7 августа, в России за сутки число случаев выявления COVID-19 выросло до 877 135, зарегистрировано 14 725 смертей, связанных с коронавирусом.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Смысл публиковать эти цифры, если их рисуют специально обученные люди по заказу заинтересованных лиц.
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