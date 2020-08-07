Ну и кто это сделал? Гибель деревьев в Петроградском районе открыла обзор на рекламные баннеры
Четыре взрослых дерева «очень удачно» погибли в Петроградском районе, открыв обзор на наружную рекламу. Ответственность за акт вандализма не берут ни бизнес, ни власти.
Болезненного вида деревья на Аптекарской набережной обнаружили жители Петроградского района. два совсем высохли, еще два увяли. О том, что судьбой растений распорядилась не природа, а человек, говорили аккуратно просверленные в их стволах круглые дыры. Все деревья портили вид на рекламные баннеры.
Информация о том, что на Аптекарской набережной уничтожают деревья, на этой неделе появилась в сообществе «Петроградская диаспора». Последствия акта вандализма зафиксировал местный житель. В стволах растений он обнаружил круглые просверленные дыры, на одном дереве из них сочились подтеки коричневой жидкости. Фотографии создают четкое впечатление, что растения погубили из-за соседа - рекламной конструкции.
«Схема известная: сверлится дырочка, заливается химия, дерево медленно погибает, дерево спиливают. Совершенно "случайно" деревья находятся возле рекламных баннеров», - говорится в посте петербуржца.
«Варвары», «Твари!», «Вот мерзавцы!», «Сволочи, других слов нет», - пост быстро оброс комментариями участников сообщества. Один из жителей рассказал «Фонтанке», что уже написал заявление в природоохранную прокуратуру. Заявка поступила и в администрацию Петроградского района, добавили в районной пресс-службе.
Речь идет об участках Аптекарской набережной напротив домов 3 и 8. Через дорогу от зданий по этому адресу вдоль набережной почти на 400 метров протянулась полоса газона с деревьями. Нельзя сказать, что рекламные баннеры появились среди растительности случайно - если идти от Кантемировского до Гренадерского моста, конструкции можно встретить через каждые 100-200 метров. На спутниковых картах видно: еще в 2019 году деревья своими пышными кронами целиком закрывали два баннера.
Одним из них управляет ООО «Реклама-Центр». Местные жители уже попытались привлечь к ответственности главу фирмы Максима Черняка. В комментариях под постом в сообществе жителей директор Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак спросила у Черняка, могли ли следствием служебного рвения его подчиненных стать дырки в деревьях, но тот ответил: «Конечно, нет! Мои подчиненные такого не могли сделать!»
«К нам не имеет это никакого отношения, мы ничего этого не делали. Я точно уверяю, что наша компания не причастна к этому», - продолжил Черняк в разговоре с «Фонтанкой». Предположений о том, кто тогда мог погубить деревья, закрывающие обзор на рекламную конструкцию, у собеседника не оказалось.
Второй конструкцией управляет группа компаний «Постер». Ее гендиректор Кирилл Опарин тоже не стал брать ответственность. «Мы это не делаем точно, потому что мы там рекламу не размещаем», - заверил он. Баннер «Постера» на Аптекарской набережной сейчас действительно пустует.
В комитете по благоустройству подтвердили: на объекте ЗНОП по Аптекарской набережной, находящегося в управлении комитета, повреждены четыре липы диаметром 20-24см, в их стволах обнаружены отверстия, а вокруг наблюдается гибель травяного покрова. «Это однозначно вандальные действия, которые привели к гибели деревьев. Мы выявили два дерева, которые так и не распустились, и еще два, которые находятся в очень угнетенном состоянии. Погибшие деревья, к сожалению, придется снести. За угнетенными будем наблюдать и лечить, в случае необходимости», - прокомментировали в комблаге и пообещали направить в правоохранительные органы заявление от имени садово-паркового хозяйства. Но на вопросы о том, кто и когда высаживал в этих местах деревья, оперативно ответить не смогли.
Глава профильного комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол не смог сказать по поводу пострадавших деревьев что-то конкретное, ответив лишь, что нужно разбираться. В СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» - подведомственном учреждении комитета - оперативно рассказали лишь то, что баннеры на Аптекарской установлены законно, на основании договоров, заключенных между комитетом и владельцами рекламных конструкций, и в соответствии со схемой размещения, утвержденной правительством Петербурга. «Ответственность за эксплуатацию рекламных конструкций несет ее владелец», - подчеркнули в ведомстве.
Однако операторы наружной рекламы советуют смотреть на проблему шире. Право размещать рекламу на конструкциях они получают на торгах, и сами не выбирают, где их размещать. По словам Черняка, отказаться от совершенно не привлекательной для бизнеса рекламной конструкции почти невозможно. «Мы хотим, чтобы можно было на 30-50 сантиметров где-то подвинуться, но в связи с тем, что принята схема, такой возможности нет. У нас есть две конструкции, через которые вообще сейчас строится Лиговский путепровод. Пытаемся этот вопрос решить с городом, но пока мы в только диалоге», - резюмирует Черняк.
«Если городу интересны деревья - не вопрос, мы ничего против не имеем, только не берите с нас деньги за это, - говорит Опарин. - А то становится конструкция, которая продается нам с торгов, потом вокруг нее возникает роща деревьев, которая абсолютно перечеркивает коммерческую привлекательность, а мы продолжаем платить за нее деньги. Мы обращались в садово-парковое хозяйство, писали письма о том, чтобы все-таки при планировке высадки этих деревьев рассчитывались и другие городские интересы. Но такое ощущение, что мы не в одном городе живем».
Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»