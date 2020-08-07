Фото: Елизавета Ивантей

Болезненного вида деревья на Аптекарской набережной обнаружили жители Петроградского района. два совсем высохли, еще два увяли. О том, что судьбой растений распорядилась не природа, а человек, говорили аккуратно просверленные в их стволах круглые дыры. Все деревья портили вид на рекламные баннеры.

Информация о том, что на Аптекарской набережной уничтожают деревья, на этой неделе появилась в сообществе «Петроградская диаспора». Последствия акта вандализма зафиксировал местный житель. В стволах растений он обнаружил круглые просверленные дыры, на одном дереве из них сочились подтеки коричневой жидкости. Фотографии создают четкое впечатление, что растения погубили из-за соседа - рекламной конструкции.



«Схема известная: сверлится дырочка, заливается химия, дерево медленно погибает, дерево спиливают. Совершенно "случайно" деревья находятся возле рекламных баннеров», - говорится в посте петербуржца.

«Варвары», «Твари!», «Вот мерзавцы!», «Сволочи, других слов нет», - пост быстро оброс комментариями участников сообщества. Один из жителей рассказал «Фонтанке», что уже написал заявление в природоохранную прокуратуру. Заявка поступила и в администрацию Петроградского района, добавили в районной пресс-службе.



Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей

Речь идет об участках Аптекарской набережной напротив домов 3 и 8. Через дорогу от зданий по этому адресу вдоль набережной почти на 400 метров протянулась полоса газона с деревьями. Нельзя сказать, что рекламные баннеры появились среди растительности случайно - если идти от Кантемировского до Гренадерского моста, конструкции можно встретить через каждые 100-200 метров. На спутниковых картах видно: еще в 2019 году деревья своими пышными кронами целиком закрывали два баннера.



Фото: Скриншот «Яндекс.Карт». 2019 год Фото: Скриншот «Яндекс.Карт». 2019 год

Одним из них управляет ООО «Реклама-Центр». Местные жители уже попытались привлечь к ответственности главу фирмы Максима Черняка. В комментариях под постом в сообществе жителей директор Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак спросила у Черняка, могли ли следствием служебного рвения его подчиненных стать дырки в деревьях, но тот ответил: «Конечно, нет! Мои подчиненные такого не могли сделать!»

«К нам не имеет это никакого отношения, мы ничего этого не делали. Я точно уверяю, что наша компания не причастна к этому», - продолжил Черняк в разговоре с «Фонтанкой». Предположений о том, кто тогда мог погубить деревья, закрывающие обзор на рекламную конструкцию, у собеседника не оказалось.

Второй конструкцией управляет группа компаний «Постер». Ее гендиректор Кирилл Опарин тоже не стал брать ответственность. «Мы это не делаем точно, потому что мы там рекламу не размещаем», - заверил он. Баннер «Постера» на Аптекарской набережной сейчас действительно пустует.

В комитете по благоустройству подтвердили: на объекте ЗНОП по Аптекарской набережной, находящегося в управлении комитета, повреждены четыре липы диаметром 20-24см, в их стволах обнаружены отверстия, а вокруг наблюдается гибель травяного покрова. «Это однозначно вандальные действия, которые привели к гибели деревьев. Мы выявили два дерева, которые так и не распустились, и еще два, которые находятся в очень угнетенном состоянии. Погибшие деревья, к сожалению, придется снести. За угнетенными будем наблюдать и лечить, в случае необходимости», - прокомментировали в комблаге и пообещали направить в правоохранительные органы заявление от имени садово-паркового хозяйства. Но на вопросы о том, кто и когда высаживал в этих местах деревья, оперативно ответить не смогли.



Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей Фото: Елизавета Ивантей

Глава профильного комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол не смог сказать по поводу пострадавших деревьев что-то конкретное, ответив лишь, что нужно разбираться. В СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» - подведомственном учреждении комитета - оперативно рассказали лишь то, что баннеры на Аптекарской установлены законно, на основании договоров, заключенных между комитетом и владельцами рекламных конструкций, и в соответствии со схемой размещения, утвержденной правительством Петербурга. «Ответственность за эксплуатацию рекламных конструкций несет ее владелец», - подчеркнули в ведомстве.

Однако операторы наружной рекламы советуют смотреть на проблему шире. Право размещать рекламу на конструкциях они получают на торгах, и сами не выбирают, где их размещать. По словам Черняка, отказаться от совершенно не привлекательной для бизнеса рекламной конструкции почти невозможно. «Мы хотим, чтобы можно было на 30-50 сантиметров где-то подвинуться, но в связи с тем, что принята схема, такой возможности нет. У нас есть две конструкции, через которые вообще сейчас строится Лиговский путепровод. Пытаемся этот вопрос решить с городом, но пока мы в только диалоге», - резюмирует Черняк.



«Если городу интересны деревья - не вопрос, мы ничего против не имеем, только не берите с нас деньги за это, - говорит Опарин. - А то становится конструкция, которая продается нам с торгов, потом вокруг нее возникает роща деревьев, которая абсолютно перечеркивает коммерческую привлекательность, а мы продолжаем платить за нее деньги. Мы обращались в садово-парковое хозяйство, писали письма о том, чтобы все-таки при планировке высадки этих деревьев рассчитывались и другие городские интересы. Но такое ощущение, что мы не в одном городе живем».

Елизавета Ивантей, «Фонтанка.ру»