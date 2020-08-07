Неотвратимость возмездия и сокрушительный ответ. Генштаб России раскрыл условия применения ядерного оружия

Генштаб Вооруженных сил России раскрыл условия, при которых будет использовано ядерное оружие. Военное ведомство указало, что любой запуск баллистических ракет будет рассматриваться как агрессия и попытка уничтожить государство.

Из материала следует, что Россия задействует ядерный потенциал в случае любого пуска баллистических ракет по своей территории. Поскольку нет возможности установить, идет ли речь именно о ядерной ракете, то любая ракета будет позиционироваться как ядерная, а целью противника будет рассматриваться уничтожение России. Информация о запуске ракет будет в автоматическом режиме передана военно-политическому руководству страны, которое и определит масштаб ответных действий ядерных сил.



В Генштабе указали, что Россия обозначила «красные линии», которые никому не нужно переступать. Если потенциальный противник на это решится, «ответ будет сокрушительным».



При этом в военном ведомстве подчеркнули, что ядерная политика России носит «сугубо оборонительный характер», а ядерное сдерживание «направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии».

