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07.08.2020 09:08
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Неотвратимость возмездия и сокрушительный ответ. Генштаб России раскрыл условия применения ядерного оружия

Генштаб Вооруженных сил России раскрыл условия, при которых будет использовано ядерное оружие. Военное ведомство указало, что любой запуск баллистических ракет будет рассматриваться как агрессия и попытка уничтожить государство.

О деталях ядерного сдерживания рассказали начальник Генерального оперативного управления Генштаба Андрей Стерлин и ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований военной академии Генштаба Александр Хряпин газете «Красная звезда». Материал опубликован 7 августа.

Из материала следует, что Россия задействует ядерный потенциал в случае любого пуска баллистических ракет по своей территории. Поскольку нет возможности установить, идет ли речь именно о ядерной ракете, то любая ракета будет позиционироваться как ядерная, а целью противника будет рассматриваться уничтожение России. Информация о запуске ракет будет в автоматическом режиме передана военно-политическому руководству страны, которое и определит масштаб ответных действий ядерных сил.

В Генштабе указали, что Россия обозначила «красные линии», которые никому не нужно переступать. Если потенциальный противник на это решится, «ответ будет сокрушительным».

При этом в военном ведомстве подчеркнули, что ядерная политика России носит «сугубо оборонительный характер», а ядерное сдерживание «направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае развязывания агрессии».

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Комментарии (20)

radon
Говорят, что когда Эйнштейну, после испытания АБ в Лос-Аламосе, задали вопрос, какое оружие будет применено в третьей мировой войне, он ответил:"В третьей-не знаю, в четвёртой-лук и стрелы"
Modest_5e4ce41f7533b
Гладко было на бумаге... А если противник обрушит цены на нефть, завинтит газовые краны со своей стороны, отключит платежные системы и взбунтует местные племена? Все удары по Воронежу уже расписаны наперед по другим ведомствам.
krasnonosov
Это заявление они приурочили к годовщине взрыва своей же ракеты под Северодвинском 08 августа 2019 года, когда облили радиацией округу, закрыли акваторию Белого моря и положили в гроб нескольких россиян?
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