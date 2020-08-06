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06.08.2020 16:37
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Лукашенко заявил, что не видит Путина президентом до 2036 года, а Шойгу «далеко зашёл» с Украиной

Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал о своём видении ситуации с Украиной и Крымом и заявил, что не верит в президентство Путина ещё на 16 лет.

Цитаты белорусского лидера из ещё не опубликованной беседы для Youtube опубликовала на своей странице в Facebook 6 августа редактор издания «Гордон» Алеся Бацман.

«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!» — приводит слова Лукашенко Бацман с пометкой «пересказываю максимально близко к оригиналу».

С Украиной, считает глава Белоруссии, Россия перегнула палку. По его словам, такого же мнения придерживается и министр обороны России Сергей Шойгу, который якобы признался в этом в личной беседе: «"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — "Кажется", — ответил мне Шойгу».

Также в интервью Лукашенко обмолвился, что пошёл бы воевать за Крым.

Фото: скриншот с https://www.facebook.com/alesia.batsman
Фото: скриншот с https://www.facebook.com/alesia.batsman

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Комментарии (17)

W Bons
смело ... но глупо
Владислав Щиголев
Лука как всегда думает, что всех нае... Он еще не догадывается, что с ним амеры сделают.
Oleg_I
Ахаха, даже Лукашенко пытается набрать себе народной поддержки, топя нашего ВВП.
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