Лукашенко заявил, что не видит Путина президентом до 2036 года, а Шойгу «далеко зашёл» с Украиной
Александр Лукашенко в интервью Дмитрию Гордону рассказал о своём видении ситуации с Украиной и Крымом и заявил, что не верит в президентство Путина ещё на 16 лет.
Цитаты белорусского лидера из ещё не опубликованной беседы для Youtube опубликовала на своей странице в Facebook 6 августа редактор издания «Гордон» Алеся Бацман.
«Никогда Путин не будет президентом до 2036 года!» — приводит слова Лукашенко Бацман с пометкой «пересказываю максимально близко к оригиналу».
С Украиной, считает глава Белоруссии, Россия перегнула палку. По его словам, такого же мнения придерживается и министр обороны России Сергей Шойгу, который якобы признался в этом в личной беседе: «"Сергей, вам не кажется, что вы слишком далеко зашли с Украиной?" — "Кажется", — ответил мне Шойгу».
Также в интервью Лукашенко обмолвился, что пошёл бы воевать за Крым.