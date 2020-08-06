Благотворительные фонды за время пандемии собрали для российских больниц почти 326 млн рублей
Движение «Что делать», объединившее благотворительные фонды, чтобы помочь российским медикам в борьбе с COVID-19, за четыре месяца собрало почти 326 млн рублей.
Движение было создано в апреле по инициативе Фонда профилактики рака «Не напрасно». В него вошли благотворительные организации «Предание», AdVita, «Живой», «Правмир», «Добрый город Петербург» и «Лавка радостей». К движению также присоединились предприниматели, компании и производства, частные лица, спортивные клубы, театры и актёры.
Основной целью «Что делать» было обеспечить медицинский персонал СИЗ и расходными медицинскими материалами, а также помочь им в борьбе с коронавирусом и приостановить распространение инфекции внутри больниц.
«Несмотря на международный опыт борьбы с COVID-19 и информированность о новом вирусе, Россия оказалась не готова к быстрому распространению инфекции, и подавляющее большинство медицинских работников встретилось с ней без средств защиты. Неэффективные, забюрократизированные федеральным законом о госзакупках ФЗ-44 механизмы госзакупок и задержки поставок методических материалов по защите медицинских работников, дефицит СИЗ на российском рынке и отсутствие на них средств у больниц и регионов, а также отсутствие методических рекомендаций со стороны Минздрава по расчету потребностей в СИЗ и порядку их закупок — эти и многие другие факторы стали причинами вспышек эпидемии в лечебных учреждениях и массовых заражений среди медицинских работников», — рассказали организаторы движения.
Фонды-участники агрегировали актуальную информацию о потребностях больниц и клиник и консультировали жертвователей — куда эффективнее всего направить средства, занимались закупками СИЗ и расходных медицинских материалов, обеспечивали логистику от производителя до конкретного медучреждения. Кроме того, фонды предоставляли врачам разных специализаций актуальную информацию о диагностике и лечении коронавирусной инфекции. Например, фонд «Не напрасно» в короткие сроки собрал команду из врачей и волонтёров, которые обеспечивали перевод самых последних зарубежных исследований о COVID-19 и доступ к качественной информации, а также читали лекции для врачей из регионов.
Помимо СИЗ и расходных медицинских материалов медики, работающие в красной зоне, нуждались в воде, горячем питании, безопасной (как для себя, так и для окружающих) дороге до места работы и многом другом.
Всего за 4 месяца работы фонды оказали поддержку более чем 180 российским больницам на сумму 325 909 070,54 рубля.
«На сегодня наша задача выполнена: к июлю количество просьб о помощи от больниц снизилось, пандемия коронавирусной инфекции в России идёт на спад, а государству удалось включить свои ресурсы и обеспечить медиков СИЗ. Это значит, что каждая из наших организаций может в полном объёме вернуться к выполнению своих профильных задач. Мы искренне надеемся, что вторая волна эпидемии, если она придёт, застанет медицинские организации и медицинскую администрацию подготовленными», — сказали в фонде «Не напрасно», подчеркнув, что организация продолжит оказывать экспертную поддержку больницам и врачам.