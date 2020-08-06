Благотворительные фонды за время пандемии собрали для российских больниц почти 326 млн рублей

Движение «Что делать», объединившее благотворительные фонды, чтобы помочь российским медикам в борьбе с COVID-19, за четыре месяца собрало почти 326 млн рублей.

Движение было создано в апреле по инициативе Фонда профилактики рака «Не напрасно». В него вошли благотворительные организации «Предание»‎, AdVita, «Живой»‎, «Правмир»‎, «Добрый город Петербург»‎ и «Лавка радостей»‎. К движению также присоединились предприниматели, компании и производства, частные лица, спортивные клубы, театры и актёры.



Основной целью «Что делать» было обеспечить медицинский персонал СИЗ и расходными медицинскими материалами, а также помочь им в борьбе с коронавирусом и приостановить распространение инфекции внутри больниц.

«Несмотря на международный опыт борьбы с COVID-19 и информированность о новом вирусе, Россия оказалась не готова к быстрому распространению инфекции, и подавляющее большинство медицинских работников встретилось с ней без средств защиты. Неэффективные, забюрократизированные федеральным законом о госзакупках ФЗ-44 механизмы госзакупок и задержки поставок методических материалов по защите медицинских работников, дефицит СИЗ на российском рынке и отсутствие на них средств у больниц и регионов, а также отсутствие методических рекомендаций со стороны Минздрава по расчету потребностей в СИЗ и порядку их закупок — эти и многие другие факторы стали причинами вспышек эпидемии в лечебных учреждениях и массовых заражений среди медицинских работников», — рассказали организаторы движения.

Фонды-участники агрегировали актуальную информацию о потребностях больниц и клиник и консультировали жертвователей — куда эффективнее всего направить средства, занимались закупками СИЗ и расходных медицинских материалов, обеспечивали логистику от производителя до конкретного медучреждения. Кроме того, фонды предоставляли врачам разных специализаций актуальную информацию о диагностике и лечении коронавирусной инфекции. Например, фонд «Не напрасно» в короткие сроки собрал команду из врачей и волонтёров, которые обеспечивали перевод самых последних зарубежных исследований о COVID-19 и доступ к качественной информации, а также читали лекции для врачей из регионов.

