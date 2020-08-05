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05.08.2020 18:55
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Поворот из второго ряда свел машину «Почты России» и маршрутку на Ленинском

Почтовый фургон и маршрутное такси не поделили дорогу в Кировском районе Петербурга днем 5 августа. Момент столкновения попал на камеру.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец, на Ленинском проспекте, около одноименной станции метро, столкнулись грузовой фургон «Почты России» и автобус маршрута К-226. Водитель почтовой машины повернул направо во двор через выделенную полосу для общественного транспорта и поймал в бок ехавшую прямо маршрутку.

На видеозаписи ДТП, опубликованной в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что фургон повернул буквально перед носом у маршрутки, и вряд ли водитель автобуса успел бы затормозить.

Впрочем, по мнению пассажирки маршрутки Кристины, хороши тут оба водителя: почтовый решил быстро проскочить, а маршрутчик «мчался как угорелый». «Дважды водителя пассажиры просили не гнать!» — добавляют в комментариях группы.

«Мегаполис»

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Комментарии (1)

_Igor_
Оба какие-то очень спешащие. Всё же надо снизить предельную допустимую скорость движения по населённым пунктам.
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