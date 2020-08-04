Трещина в стекле вернула в Пулково самолёт, летевший в Красноярск

Нештатная ситуация развернула летевший из Петербурга в Красноярск самолёт с более чем сотней пассажиров на борту. Закончить полёт не дала трещина в стекле.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному округу, вечером 4 августа в Пулково вернулся лайнер, который выполнял рейс FV 6573A.



Согласно данным онлайн-табло аэропорта, это был самолёт авиакомпании «Россия». Он покинул взлётно-посадочную полосу в 20:04 по московскому времени.



Как уточнили в ведомстве, вернуться в пункт отправления самолету пришлось из-за трещины в боковом стекле в кабине пилотов. На борту находились 138 пассажиров.

