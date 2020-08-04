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04.08.2020 14:03
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На территории Ижорских заводов тушат пожар. Огонь распространился на 100 «квадратов»

Пожар в производственном цехе разгорелся в Колпинском районе Петербурга днём 4 августа. Дым поднимается над Ижорскими заводами.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей

О возгорании на промышленной территории «Фонтанке» незадолго до двух часов дня сообщили очевидцы. Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, загорелась кровля градирни на проспекте Ленина, 1. Пламя охватило сто квадратных метров.

«Угрозы распространения огня нет. Работают три расчёта», — говорят в ведомстве.

В пресс-службе Ижорских заводов уточнили, что пожара на самом предприятии нет. Предположительно, возгорание произошло на одном из предприятий «Северстали», расположенном на производственной территории завода.

«В 13:45 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», - добавили в МЧС.

Фото: читатель «Фонтанки» Сергей
© Фонтанка.Ру

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