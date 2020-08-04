Пожар в производственном цехе разгорелся в Колпинском районе Петербурга днём 4 августа. Дым поднимается над Ижорскими заводами.

О возгорании на промышленной территории «Фонтанке» незадолго до двух часов дня сообщили очевидцы. Как рассказали в ГУ МЧС по Петербургу, загорелась кровля градирни на проспекте Ленина, 1. Пламя охватило сто квадратных метров.



«Угрозы распространения огня нет. Работают три расчёта», — говорят в ведомстве.



В пресс-службе Ижорских заводов уточнили, что пожара на самом предприятии нет. Предположительно, возгорание произошло на одном из предприятий «Северстали», расположенном на производственной территории завода.