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04.08.2020 13:24
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В Смольном подтвердили планы построить жилье для судей ВС напротив Охтинского мыса

Комитет по градостроительству и архитектуре администрации Петербурга подтвердил информацию о том, что возле гостиницы «Охтинская» собираются строить жилье для судей Верховного суда. Это следует из текста письма от комитета, которое депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова опубликовала 4 августа. О том, что напротив Охтинского мыса появится жилой комплекс, «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщала еще в июне.

«Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга сформированы земельные участки для размещения <...> жилого комплекса и общежития квартирного типа на Свердловской набережной, — сообщает КГА в письме. — Исполнительными органами власти ведутся работы по освобождению земельных участков от ограничений и обременений».

Сам судебный квартал было решено перенести на Смольную набережную в 2018 году, после визита в Петербург Владимира Путина, в ходе которого было объявлено, что территория на проспекте Добролюбова в Петроградском районе станет парком. Позже для размещения судебного квартала выбрали Смольную набережную, жилой комплекс для судей решили разместить за его пределами.

Как отмечала «Фонтанка», отведенная теперь под жилье для судей территория во времена до Петербурга была частью шведского города Ниен. На противоположном берегу Охты высилась крепость Ниеншанц, где в ходе попытки построить «Охта центр» на средства «Газпром нефти» были проведены масштабные и дорогие археологические раскопки (сейчас компания готовит там проект нового комплекса). На территории же Ниена столь масштабных работ не было. Будут ли они проводиться в достаточном объеме и не поставит ли это под угрозу сроки реализации проекта переезда высших судов, пока не известно.

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Комментарии (4)

Петр Петров
удобно будет проводить их аресты, все в одном месте, не надо размениваться!
hedgehog_
может им паром пустят на тяге осужденных лиц
f0ntan
Судебный квартал построят на территории Сада на Неве, который Смольный исключил из перечня зеленых насаждений. В бытность Матвиенко оттуда планировали строить подземный Орловский туннель на Пискаревку. Проект, который зарубил Полтавченко. А поскольку Орловского туннеля нет, машины верховных судей к своему жилью на Свердловскую набережную будут добираться по узкому Большеохтинскому мосту, который всегда стоит в пробках
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