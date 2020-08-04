В Смольном подтвердили планы построить жилье для судей ВС напротив Охтинского мыса

Комитет по градостроительству и архитектуре администрации Петербурга подтвердил информацию о том, что возле гостиницы «Охтинская» собираются строить жилье для судей Верховного суда. Это следует из текста письма от комитета, которое депутат Законодательного собрания Петербурга Надежда Тихонова опубликовала 4 августа. О том, что напротив Охтинского мыса появится жилой комплекс, «Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщала еще в июне.



«Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга сформированы земельные участки для размещения <...> жилого комплекса и общежития квартирного типа на Свердловской набережной, — сообщает КГА в письме. — Исполнительными органами власти ведутся работы по освобождению земельных участков от ограничений и обременений».